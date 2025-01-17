Mert Başaran: Rekor Uçuş Olacak

Ancak 2001 yılında yaşanan anayasa krizi ve ekonomik zorluklarla birlikte borsanın 20 bin seviyesinden 7 binlere kadar düştüğünü belirten Başaran, küçük yatırımcıların panik yaparak hisselerini satmaya başladığını ifade etti. Bu süreçte kendisinin ise borsadan çıkmak yerine kademeli alımlar yaptığını söyledi.