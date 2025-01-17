Mert Başaran: Rekor Uçuş Olacak
Yatırım danışmanı ve tasarruf uzmanı Mert Başaran, borsa üzerine yaptığı değerlendirmelerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başaran, uçuşa geçecek diyerek o yatırı aracını işaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mert Başaran, "Borsanın en kötü günlerini yaşadığımızı zannedenler" için geçmişten örnekler sunarak, sabırlı yatırımın önemine vurgu yaptı. Borsanın ne zaman yükseleceğine dair ipuçları paylaşan Başaran, uzun vadeli yatırımcılar için cesaret verici ifadelerde bulundu.
2000’Lİ YILLARIN BORSA HİKAYESİ
Mert Başaran, 2000 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecindeki olumlu gelişmelere dikkat çekerek, borsanın o dönemde 150 dolardan 200 dolara yükseldiğini hatırlattı. Bu süreçte insanların borsaya olan ilgisinin arttığını belirten Başaran, "Apartmandaki teyze bile gelip 'Ereğli alayım mı?' diye soruyordu" diyerek, o dönemdeki yatırım heyecanını esprili bir şekilde anlattı.
Ancak 2001 yılında yaşanan anayasa krizi ve ekonomik zorluklarla birlikte borsanın 20 bin seviyesinden 7 binlere kadar düştüğünü belirten Başaran, küçük yatırımcıların panik yaparak hisselerini satmaya başladığını ifade etti. Bu süreçte kendisinin ise borsadan çıkmak yerine kademeli alımlar yaptığını söyledi.
"UZUN VADELİ YATIRIM KAZANDIRIR"
Başaran, kriz döneminde borsadan hisse toplayanların, 2007’deki boğa piyasasında büyük kazançlar elde ettiğini dile getirdi. Borsanın döngüsel bir yapı sergilediğine dikkat çeken yatırım uzmanı, "Boğa piyasasında gelenleri bezdirene kadar bekletirler. Ne zaman herkes sıkılır ve pes eder, işte o zaman borsa yükselişe geçer" diyerek, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca Başaran, borsanın 2001-2004 yılları arasında TL bazında aynı seviyede kalmasına rağmen, yıllar sonra dolar bazında 500 doları geçtiğini belirterek, uzun vadeli yatırımın önemine bir kez daha dikkat çekti.
UÇUŞA GEÇECEK
Başaran, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Borsa uzun vadeli yatırımdır. Boğa piyasasında gelen yenilerini bezdirene kadar bekletirler. Ne zaman hepsi bezer gider, o zaman borsa uçar."