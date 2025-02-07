Mert Başaran Kısa Yoldan Zengin Olmanın Sırrını Açıkladı! Buna Yönelen Çok Kazanacak
Ekonomist ve tasarruf koçu Mert Başaran, Özge Ulusoy’un sunduğu Kadınca TV programında yatırımcılara yöneltilen en önemli sorulardan olan "En iyi yatırım aracı nedir?" sorusunu yanıtladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mert Başaran, ekonominin son iki yıla göre kısmi bir iyileşme yaşadığını ancak uzun vadede ekonomik koşulların pek de iyileşmeyeceğini belirtti. Yatırımcılar için güvenilir araçlar konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.
EN İYİ YATIRIM ARACINI AÇIKLADI
Mert Başaran, en iyi yatırım araçları olarak altın, Bitcoin ve güçlü şirketlerin hisse senetlerini sıraladı. Bu seçeneklerin, ekonomik belirsizliklere karşı sağlam durabilen ve potansiyel kazanç sağlayabilecek araçlar olduğuna dikkat çekti. Yatırımcıların portföylerinde çeşitlendirme yapmasının önemini vurgulayan Başaran, bu üç seçeneğin farklı risk profillerine sahip olduğunu belirtti.
KONUT VE ARSA KAZANDIRIR
Gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili gelen soruyu ise dikkatli bir şekilde yanıtladı. Konut ve arsaların değer kazandığını, ancak gayrimenkul yatırımının yapılacak bölgeye bağlı olarak risk taşıyabileceğini ifade etti.
Başaran, özellikle uzun vadeli yatırımlar söz konusu olduğunda, bölgesel gelişmelere dikkat edilmesi ve gerektiğinde yer değiştirme stratejilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Bu tür yatırımların genellikle güvenli olmasına rağmen, bölgesel değer kayıpları yaşanabileceği konusunda yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Not: Haber yatırım tavsiyesi değildir, uzmanın kendi görüşleridir.