Mert Başaran Emlak Konut’a Sert Çıktı: Planı Açıkladı
Ekonomist Mert Başaran, orta gelir grubuna yönelik başlatılan konut kampanyasına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Başaran, projede açıklanan fiyatların yüksekliğine vurgu yaparak, "Sanki bu kampanya eldeki pahalı evleri satmak için yapılmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen kampanyanın detayları açıklandı. Orta gelir grubuna hitap eden kampanyada, en düşük konut fiyatı 5 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Açıklanan rakamlar ve ödeme koşulları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
"İSTANBUL'DA 2-3 MİLYONLUK BİNLERCE KONUT VARKEN..."
Ekonomist Mert Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kampanya fiyatlarına tepki gösterdi. İstanbul’da 2-3 milyon TL’ye binlerce konut bulunmasına rağmen, kampanya kapsamında en düşük konut fiyatının 5.6 milyon TL olmasını eleştiren Başaran, şu ifadeleri kullandı:
"Emlak Konut’un 5.6 milyon TL’lik konutuna 0.99 faiz oranıyla kredi sağlanacağına, daha uygun fiyatlı konutlar için kredi imkanı sunulsa vatandaş için daha faydalı olmaz mı? Sanki bu kampanya eldeki pahalı evleri satmak için hazırlanmış gibi..."
Başaran’ın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, konut kampanyasının erişilebilirliği ve fiyat politikaları tartışma konusu oldu.