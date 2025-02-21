Mert Başaran Emlak Konut’a Sert Çıktı: Planı Açıkladı

"Emlak Konut’un 5.6 milyon TL’lik konutuna 0.99 faiz oranıyla kredi sağlanacağına, daha uygun fiyatlı konutlar için kredi imkanı sunulsa vatandaş için daha faydalı olmaz mı? Sanki bu kampanya eldeki pahalı evleri satmak için hazırlanmış gibi..."