Mert Başaran Çalışanlara Maaş Artırma Taktiği Verdi: Bunu Yapan Daha Çok Zam Alır
Yatırım Uzmanı Mert Başaran, milyonlarca çalışana maaş artırma taktiği verdi. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak önemli tüyo veren Başaran, iş yerinde bu taktiği uygulayanın daha çok zam alacağını söyledi.
Yatırım Uzmanı Mert Başaran, milyonlarca çalışana maaş artırma taktiği verdi. Türkiye'de tasarruf uzmanı kimliğiyle geniş bir kesimin takip ettiği Mert Başaran, aynı iş yerinde uzun süre kalmanın kariyer gelişimini sınırladığını belirterek çalışanlara maaş artışı için farklı bir yol önerdi: İş değiştirmek.
Başaran, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda kendi deneyimlerine dayanarak, ortalama üç yılda bir iş değiştirmenin maaş artışı açısından oldukça faydalı olduğunu savundu. Uzun süre aynı işte kalmanın, çalışanların patronların gözünde değerini düşürdüğünü ve dolayısıyla maaş artışı konusunda da dezavantajlı konuma getirdiğini ifade etti.
PATRONLAR İYİ MAAŞ VERMİYOR
Aynı iş yerinde uzun süre kalındığı takdirde patronlar iyi maaş vermediğini savunan Başaran "Ben üç yılda bir iş değiştirmenin çok faydasını gördüm" dedi. Uzun süre aynı iş yerinde kalmanın dezavantajlarını anlatan Başaran, "Üç yıldan fazla kaldığında patronun elemanı oluyorsun. Orada bir bağın oluşuyor. Konfor alanından çıkamıyorsun. Ayrılamıyorsun. Ayrılırsam ne yapacağım diyorsun.
Çok alışkanlık oluyor. Firma sahibi de bu bizim oğlan, bizim oğlana çok zam vermeye gerek yok diyor. Değişiklik yaptığında daha yüksek parayla işe girdiğini söyleyen Başaran, "Yeni işe gittiğinde yeni şeyler öğreniyorsun. Vizyonun açılıyor. Bambaşka insanlarda yeni fikriler öğreniyorsun" açıklamalarında bulundu.