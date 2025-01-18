Mert Başaran Çalışanlara Maaş Artırma Taktiği Verdi: Bunu Yapan Daha Çok Zam Alır

Başaran, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda kendi deneyimlerine dayanarak, ortalama üç yılda bir iş değiştirmenin maaş artışı açısından oldukça faydalı olduğunu savundu. Uzun süre aynı işte kalmanın, çalışanların patronların gözünde değerini düşürdüğünü ve dolayısıyla maaş artışı konusunda da dezavantajlı konuma getirdiğini ifade etti.