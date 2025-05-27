Mersin’de Örtü Altı Hasatta Sona Gelindi: Kilosu 25 Liraya Geriledi
Sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olan Mersin’de örtü altı domates hasadında sona yaklaşıldı. Soğuk hava koşullarına rağmen alınan tedbirlerle ürünler zarar görmeden toplanmaya devam ederken, bahçede domatesin kilosu 22 ile 25 lira arasında alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Silifke ilçesinde örtü altında üretim yapan üretici Musa Ünüvar, Ağustos ayında dikilen domates fidelerinden mayıs ayının ilk haftasına kadar hasat yapacaklarını belirtti. Ünüvar, 1,5 dönümlük alandan yaklaşık 15 ton ürün elde edeceklerini ifade etti.
22 BİN 500 TONLUK BEKLENTİ
Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar da Silifke’de yaklaşık 1.500 dekarlık alanda örtü altı üretimin sürdüğünü ve nisan sonuna kadar toplam 22.500 tonluk domates hasadı beklendiğini aktardı. Kaynar, açık alanda da 8.000 dekar alana dikim yapıldığını ve bu alandan 107.000 tonluk üretim hedeflendiğini dile getirdi. Domatesin yurtiçi pazara 22-25 lira arasında gönderildiğini belirten Kaynar, özellikle salkım domates üretimine ağırlık verildiğini ve bu ürünün kalite açısından tüketiciden olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.
BİNLERCE AİLE DOMATES ÜRETİMİNDEN GEÇİNİYOR
İbrahim Kaynar, bölgede yaklaşık 5.000 ailenin doğrudan domates üretimiyle uğraştığını, ekimden hasada kadar olan süreçte binlerce kişinin istihdam edildiğini ve aile bütçelerine önemli katkılar sağlandığını ifade etti.
SAĞLIK DEPOSU DOMATESİN ÖNE ÇIKAN FAYDALARI
Uzmanlara göre düzenli tüketilen domates, sadece sofraların değil sağlığın da vazgeçilmezi. Yüksek likopen içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren domates, aynı zamanda kalp sağlığını destekliyor. Kan şekerini dengeleme özelliği ile diyabetin kontrolüne yardımcı olan bu sebze, C vitamini ve antioksidan yönünden de oldukça zengin.
Güneş yanıklarına karşı koruyucu etkisi, göz sağlığına olan katkısı, kemikleri güçlendirmesi ve bağırsak fonksiyonlarını düzenlemesiyle domates, her yaştan bireyin beslenme rutininde yer alması gereken temel gıdalardan biri olarak öne çıkıyor.