Mersin’de Örtü Altı Hasatta Sona Gelindi: Kilosu 25 Liraya Geriledi

SAĞLIK DEPOSU DOMATESİN ÖNE ÇIKAN FAYDALARI

Uzmanlara göre düzenli tüketilen domates, sadece sofraların değil sağlığın da vazgeçilmezi. Yüksek likopen içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren domates, aynı zamanda kalp sağlığını destekliyor. Kan şekerini dengeleme özelliği ile diyabetin kontrolüne yardımcı olan bu sebze, C vitamini ve antioksidan yönünden de oldukça zengin.

Güneş yanıklarına karşı koruyucu etkisi, göz sağlığına olan katkısı, kemikleri güçlendirmesi ve bağırsak fonksiyonlarını düzenlemesiyle domates, her yaştan bireyin beslenme rutininde yer alması gereken temel gıdalardan biri olarak öne çıkıyor.