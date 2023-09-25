Merkez Bankası'nın KKM kararı sonrası ekonomistlerden ilk tepki!

"TL FAİZİ NE OLACAK ONU GÖRELİM"

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Mustafa Sönmez, "Yani diyor ki, döviz artarsa o kadar getirin olur, eskisi gibi bankadan şu kadar, yok. Amaç, kur kumarı oynama TL faize fit ol, KKM den çık, geleneksel mevduata dön. Dövizin artışı önlenemez, ben KKM de kalayım diyecek kaç kişi olur bakalım. Tabii,TL faiz ne olacak onu da görelim" dedi.