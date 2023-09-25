Merkez Bankası'nın KKM kararı sonrası ekonomistlerden ilk tepki!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Böylece, bankaların TL dönüşümlü KKM hesaplarında politika faizinin altında faiz vermesinin önü açıldı. Alınan karar sonrası ekonomistlerden ilk değerlendirme geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.
Buna göre, KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırılırken, bankaların TL dönüşümlü KKM hesaplarına politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.
"TL FAİZİ NE OLACAK ONU GÖRELİM"
Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Mustafa Sönmez, "Yani diyor ki, döviz artarsa o kadar getirin olur, eskisi gibi bankadan şu kadar, yok. Amaç, kur kumarı oynama TL faize fit ol, KKM den çık, geleneksel mevduata dön. Dövizin artışı önlenemez, ben KKM de kalayım diyecek kaç kişi olur bakalım. Tabii,TL faiz ne olacak onu da görelim" dedi.
"ÜRETİMİ KONUŞAN BİR YETKİLİ GÖREN VAR MI?"
Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise, "Faiz, KKM, döviz, fiyat artışları,... içine sıkıştırılmış bir ülke olduk. Üretimi, istihdamı konuşan bir yetkili gören var mı?" diye sordu.