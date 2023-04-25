Merkez Bankası'nın kararı 2 gün önceden sızdı: İşte dövize ters köşe yaptıracak hamle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını vermek üzere 27 Nisan tarihinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, 21 ekonomist ile gerçekleştirdiği ankete göre TCMB'nin ne karar vereceğini erkenden duyurdu.
Merkez Bankası’nın yayımladığı anketin ardından bir tahmin de Reuters haber ajansı tarafından geldi. Reuters tarafından Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin anket yayımlandı. Ankete göre, Türkiye’de enflasyonun 2023 sonunda yüzde 46,4’e düşmesi bekleniyor. Ancak politika faizinde önemli bir artış bekleniyor.
Ekonomistler, önümüzdeki çeyreklerde daha ortodoks politikalara doğru bir hareket bekliyor. Ankete katılan 21 ekonomist, Merkez Bankası'nın bu hafta gösterge faiz oranını yüzde 8,5'te sabit tutmasını bekliyor. Ancak politika belirsizliği devam ediyor.
POLİTİKA FAİZİ 2023 DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 25'E YÜKSELEBİLİR
Medyan beklentilere göre ise, Türkiye'nin politika faizi 2023 üçüncü çeyrekte yüzde 24'e yükselecek. 2024 sonunda yüzde 16,5'e düşmeden önce, 2023 dördüncü çeyrekte yüzde 25'e yükselebileceği tahmin ediliyor.
Ankete göre, beklenen faiz oranı artışlarına rağmen enflasyon yıl boyunca yüksek kalmaya devam edecek ve 2023 sonunda yalnızca yüzde 46,4'e düşecek. Ancak 2024 sonunda yüzde 28,8'e ve 2025 sonunda yüzde 19,3'e gerileyeceği öngörülüyor.