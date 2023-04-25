Merkez Bankası'nın kararı 2 gün önceden sızdı: İşte dövize ters köşe yaptıracak hamle

Merkez Bankası’nın yayımladığı anketin ardından bir tahmin de Reuters haber ajansı tarafından geldi. Reuters tarafından Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin anket yayımlandı. Ankete göre, Türkiye’de enflasyonun 2023 sonunda yüzde 46,4’e düşmesi bekleniyor. Ancak politika faizinde önemli bir artış bekleniyor.