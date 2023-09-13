Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında yapılacak faiz artırımını açıkladılar: 'Kısa vadede TL'yi zayıflatabilir'
Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından olan Societe Generale, Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında 600 baz puanlık faiz artışına gitmesini beklendiğini açıkladı.
Fransa merkezli Societe Generale analistlerine göre, Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında 600 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.
Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından olan Societe Generale, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın politika faizini arka arkaya artışlarla yüzde 40'a yükselteceği öngörüsünde bulundu.
Bankaya göre, TL'deki değer kayıpları da sürecek.
Societe Generale, Merkez Bankası’nın eylül toplantısında politika faizini yüzde 31’e yükselteceğini, bunu dördüncü çeyrekte 600 baz puanlık, 2024 birinci çeyrekte ise 200 baz puanlık artışların takip edeceğini belirterek, faizin yüzde 40’a çıkarılacağını öngördü.