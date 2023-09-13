Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında yapılacak faiz artırımını açıkladılar: 'Kısa vadede TL'yi zayıflatabilir'

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından olan Societe Generale, Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında 600 baz puanlık faiz artışına gitmesini beklendiğini açıkladı.

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Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında yapılacak faiz artırımını açıkladılar: 'Kısa vadede TL'yi zayıflatabilir' - Resim: 1

Fransa merkezli Societe Generale analistlerine göre, Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında 600 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.

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Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında yapılacak faiz artırımını açıkladılar: 'Kısa vadede TL'yi zayıflatabilir' - Resim: 2

Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından olan Societe Generale, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın politika faizini arka arkaya artışlarla yüzde 40'a yükselteceği öngörüsünde bulundu.

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Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında yapılacak faiz artırımını açıkladılar: 'Kısa vadede TL'yi zayıflatabilir' - Resim: 3

Bankaya göre, TL'deki değer kayıpları da sürecek.

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Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında yapılacak faiz artırımını açıkladılar: 'Kısa vadede TL'yi zayıflatabilir' - Resim: 4

Societe Generale, Merkez Bankası’nın eylül toplantısında politika faizini yüzde 31’e yükselteceğini, bunu dördüncü çeyrekte 600 baz puanlık, 2024 birinci çeyrekte ise 200 baz puanlık artışların takip edeceğini belirterek, faizin yüzde 40’a çıkarılacağını öngördü.

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