Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'

Saat 02.50 itibarıyla 115 milyar TL'ye ulaşan toplam bağışın en az 86,1 milyar lirası kamu bankaları ve şirketleri üzerinden yapıldı. AFAD ve Kızılay'a aktarılarak depremzedeler yararına kullanılacak olan 'bağışları' yapan bankalar ve şirketler şöyle: