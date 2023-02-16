Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), televizyonların ortak yayınında depremzedeler yararına düzenlenen kampanyada 30 milyar TL bağışta bulunması dikkati çekti. Uzmanlar, genel olarak karşılıksız para basılacağı görüşünde birleşti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 11 ilde yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından ortak yayınla başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında milyarlarca lira toplandı.
Siyasetçiler, şirketler, halk milyonlarca lira bağış yaparken, doğrudan kamuya ait olan veya yönetimi Türkiye Varlık Fonu'nda bulunan şirket ve bankaların büyük miktarlarda 'bağış' yapması de dikkat çekti.
Saat 02.50 itibarıyla 115 milyar TL'ye ulaşan toplam bağışın en az 86,1 milyar lirası kamu bankaları ve şirketleri üzerinden yapıldı. AFAD ve Kızılay'a aktarılarak depremzedeler yararına kullanılacak olan 'bağışları' yapan bankalar ve şirketler şöyle:
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 30 milyar TL,
- Ziraat Bankası 20 milyar TL,
- Vakıf Bank 12 milyar TL,
- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve bağlı şirketler 3.6 milyar TL,
- Turkcell 3.5 milyar TL,
- Türkiye Sigorta 2 milyar TL,
- Türk Telekom 2 milyar TL,
- Türk Hava Yolları 2 milyar TL,
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2 milyar TL,
- Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL,
- Ziraat Katılım 1 milyar TL,
- Vakıf Katılım 1 milyar TL,
- Emlak Katılım 1 milyar TL,
- Emlak Konut 1 milyar TL.