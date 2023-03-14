Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredileriyle ilgili yeni karar: '70 bin TL' detayı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ihtiyaç kredileri ile ilgili önemli bir karar daha geldi.
İhtiyaç kredileri ile ilgili olarak Merkez Bankası’ndan son dakika kararı geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst sınır uygulamasına tutar sınırı getirdi.
Buna göre ihtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet tesisinden muaf tutuldu.
Yeni talimata göre deprem bölgesi ile bazı SGK borcu olanlara kullandırılacak ihtiyaç kredileri de uygulamadan muaf olacak.