Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredileriyle ilgili yeni karar: '70 bin TL' detayı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ihtiyaç kredileri ile ilgili önemli bir karar daha geldi.

ihtiyaç kredisi
Son Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredileriyle ilgili yeni karar: '70 bin TL' detayı - Resim: 1

İhtiyaç kredileri ile ilgili olarak Merkez Bankası’ndan son dakika kararı geldi. 

1 11
Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredileriyle ilgili yeni karar: '70 bin TL' detayı - Resim: 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst sınır uygulamasına tutar sınırı getirdi. 

2 11
Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredileriyle ilgili yeni karar: '70 bin TL' detayı - Resim: 3

Buna göre ihtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet tesisinden muaf tutuldu. 

3 11
Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredileriyle ilgili yeni karar: '70 bin TL' detayı - Resim: 4

 Yeni talimata göre deprem bölgesi ile bazı SGK borcu olanlara kullandırılacak ihtiyaç kredileri de uygulamadan muaf olacak.

4 11