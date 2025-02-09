Merkez Bankası Yastık Altındaki Serveti Tek Tek Hesapladı

ALTIN VE KONUTUN YÜKSELEN DEĞERİ

TCMB raporunda, fiziki altın ve kiradaki konutların hanehalkı varlıkları içindeki payının arttığına dikkat çekildi. Özellikle 2021 ile 2024 yılları arasında, kur ve fiyat hareketlerinin etkisiyle bu varlıkların değerinde belirgin bir artış yaşandı. Yastık altındaki altın, bu dönemde önemli bir değer kazancı sağlarken, kiradaki konutlar da en yüksek değer artışını gösterdi.