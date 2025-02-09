Merkez Bankası Yastık Altındaki Serveti Tek Tek Hesapladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporunda Türkiye'deki hanehalkının yastık altında tuttuğu servet miktarını açıkladı. Rapora göre, 2024 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla hanehalkının finansal varlık stoku 505 milyar dolar olarak belirlenirken, kiradaki konut varlıklarının değeri 701 milyar dolar ve yastık altındaki altın birikimlerinin değeri ise 311 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Raporda, Türkiye'deki hanehalkının varlık dağılımı, OECD ülkeleriyle kıyaslandığında düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Bunun en önemli nedeni, hanehalkının geleneksel olarak fiziki altın ve konut gibi finansal olmayan varlıklara daha fazla yönelmesiydi.
ALTIN VE KONUTUN YÜKSELEN DEĞERİ
TCMB raporunda, fiziki altın ve kiradaki konutların hanehalkı varlıkları içindeki payının arttığına dikkat çekildi. Özellikle 2021 ile 2024 yılları arasında, kur ve fiyat hareketlerinin etkisiyle bu varlıkların değerinde belirgin bir artış yaşandı. Yastık altındaki altın, bu dönemde önemli bir değer kazancı sağlarken, kiradaki konutlar da en yüksek değer artışını gösterdi.
DEZENFLASYON SÜRECİ VE VARLIK ETKİSİ
Rapor, 2024 yılı ikinci çeyreğinden itibaren hanehalkı varlıklarının değerlemesindeki zayıflamanın, dezenflasyon sürecini hızlandırabileceğini belirtti. Değerleme etkisinin, harcamaları artırarak talep sıkılaşmasının geç gerçekleşmesine yol açtığı ifade edilerek, varlık etkisinin talepteki dirençli büyümeye katkı sağladığı vurgulandı.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, döviz kurunda yeni bir atak olup olmayacağına ilişkin soruya, yurt içi yerleşiklerin yatırım tercihleri ve TL'ye duyulan güven ortamının sürdüğü sürece yeni bir kur atağının beklenmediğini ifade etmişti.