Merkez Bankası Verileri Açıkladı: Vatandaş Kredi Kartlarına Yüklendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), kredi kartlarına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartıyla alışveriş harcamalarında büyük artış yaşandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
TCMB'nin verilerine göre, 6 Eylül haftasında banka ve kredi kartı harcamaları, yüzde 0,6'lık sınırlı bir artışla yükselişini sürdürdü.
6 Eylül haftasında banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam işlem tutarı, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,6 oranında bir artış göstererek 324,4 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde, vergi ve BES ödemelerinde yaşanan 5,3 milyar TL'lik azalış, harcamalar üzerinde aşağı yönlü bir etki yarattı.
EN FAZLA HARCAMA HANGİSİNDE YAŞANDI?
İç tüketim verileri, harcamalardaki artışın geniş bir yayılma göstermediğini ortaya koydu. Haftalık verilerde en belirgin artışlar, eğitim, kırtasiye ve ofis malzemeleri ile hizmet sektörü ve yapı malzemeleri harcamalarında görüldü. Diğer taraftan, harcamalarda azalma yaşanan gruplar arasında elektrik-elektronik ürünleri ve akaryakıt ön planda yer aldı.
İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise, haftalık bazda 1,3 milyar TL'lik bir azalma yaşandı ve işlem tutarı 91,7 milyar TL'ye geriledi.
Ekonomist Haluk Bürümcekçi, internet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişlerin son dört haftalık ortalamasının yıllık değişiminin yüzde 74,1 seviyesine yükseldiğine dikkat çekti.