Merkez Bankası Verileri Açıkladı: Vatandaş Kredi Kartlarına Yüklendi

TCMB'nin verilerine göre, 6 Eylül haftasında banka ve kredi kartı harcamaları, yüzde 0,6'lık sınırlı bir artışla yükselişini sürdürdü.

6 Eylül haftasında banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam işlem tutarı, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,6 oranında bir artış göstererek 324,4 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde, vergi ve BES ödemelerinde yaşanan 5,3 milyar TL'lik azalış, harcamalar üzerinde aşağı yönlü bir etki yarattı.