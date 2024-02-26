Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak?

"DOLAR/TL KURU 38,75'İN ALTINDA KALIRSA..."

"Daha da basitleştirmek için hesabı sadece dolar kuruna göre yapalım" diyen Kara, "Bugünkü dolar TL kuru 31 olsun. Yukarıdaki enflasyon farkı varsayımlarına göre sene sonundaki reel değerlenme eşiğini hesaplayalım: 31* 1,25= 38,75. Buna göre, sene sonunda dolar/TL kuru 38,75'in altında kalırsa TL reel olarak değerlenmiş olacak" dedi.