Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak?

TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, yıl sonu TL'nin değerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Paylaşımında Kara, TL'nin değer kazanması için dolar kurunun olması gereken seviyesine yer verirken, Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar kuru tahmini ise, TL'nin değer kaybına işaret etti.

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 1

Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam etti.

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 2

Enflasyon endişesiyle dolar kuru, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından 31,11 TL'den işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 3

TL'NİN DEĞER KAYBI HIZ KAZANDI

Dolar kurunun rekor üstüne rekor kırmasıyla TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5,1 oldu.

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 4

"DÖVİZ KURUNUN YÜZDE 25'İN ALTUNDA ARTMASI ANLAMINA GELİYOR"

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından yıl sonu TL'nin değerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, şu ifadeleri kullandı:

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 5

"TL'nin reel olarak değerlenmesi' konusunda çok soru alıyorum: Döviz kurundaki artış oranı bizim enflasyonumuzla ticaret ortaklarımızın enflasyonunun arasındaki farktan düşükse TL reel olarak değerlenmiş olur. Biliyorum biraz teorik geldi, bir örnekle açayım:

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 6

Diyelim ki bugünden yıl sonuna kadar içerde fiyatların yüzde 30 artmasını bekliyorsunuz. Ticaret yaptığımız ülkelerde ise aynı zaman diliminde fiyatlar yüzde 5 artıyor olsun. Aradaki fark yüzde 25. Bu değeri aklımızda tutalım. TL'nin reel olarak değerlenmesi, döviz kurunun yıl sonuna kadar yüzde 25'in altında artması anlamına geliyor."

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 7

"DOLAR/TL KURU 38,75'İN ALTINDA KALIRSA..."

"Daha da basitleştirmek için hesabı sadece dolar kuruna göre yapalım" diyen Kara, "Bugünkü dolar TL kuru 31 olsun. Yukarıdaki enflasyon farkı varsayımlarına göre sene sonundaki reel değerlenme eşiğini hesaplayalım: 31* 1,25= 38,75. Buna göre, sene sonunda dolar/TL kuru 38,75'in altında kalırsa TL reel olarak değerlenmiş olacak" dedi.

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 8

MERKEZ BANKASI, TL'NİN DEĞER KAYBINA İŞARET ETTİ

Verilerle açıkladığı paylaşımında Kara, TL'nin değer kazanması için dolar kurunun olması gereken seviyesine yer verirken, Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar kuru tahmini, TL'nin değer kaybına işaret etti.

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 9

MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ

Kara'nın açıkladığı söz konusu veriler öncesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla yanıtladığı 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu.

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 10

12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı. Ay sonu dolar kuru beklentisi 31.2 TL olarak tahmin edildi.

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 11

ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Enflasyonun yüksek seyri piyasaların odağında bulunurken, Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz günlerde açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu sunumunda, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını dile getirdi.

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 12

Ayrıca DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek, "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? - Resim: 13

Not: Bu haber Gerçek Gündem ekonomi servisi tarafından derlenmiştir. Emeğe saygı lütfen.... Haberi alırken lütfen kaynak ve link belirtiniz.

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