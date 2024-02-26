Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak?
TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, yıl sonu TL'nin değerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Paylaşımında Kara, TL'nin değer kazanması için dolar kurunun olması gereken seviyesine yer verirken, Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar kuru tahmini ise, TL'nin değer kaybına işaret etti.
Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam etti.
Enflasyon endişesiyle dolar kuru, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından 31,11 TL'den işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
TL'NİN DEĞER KAYBI HIZ KAZANDI
Dolar kurunun rekor üstüne rekor kırmasıyla TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5,1 oldu.
"DÖVİZ KURUNUN YÜZDE 25'İN ALTUNDA ARTMASI ANLAMINA GELİYOR"
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından yıl sonu TL'nin değerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, şu ifadeleri kullandı:
"TL'nin reel olarak değerlenmesi' konusunda çok soru alıyorum: Döviz kurundaki artış oranı bizim enflasyonumuzla ticaret ortaklarımızın enflasyonunun arasındaki farktan düşükse TL reel olarak değerlenmiş olur. Biliyorum biraz teorik geldi, bir örnekle açayım:
Diyelim ki bugünden yıl sonuna kadar içerde fiyatların yüzde 30 artmasını bekliyorsunuz. Ticaret yaptığımız ülkelerde ise aynı zaman diliminde fiyatlar yüzde 5 artıyor olsun. Aradaki fark yüzde 25. Bu değeri aklımızda tutalım. TL'nin reel olarak değerlenmesi, döviz kurunun yıl sonuna kadar yüzde 25'in altında artması anlamına geliyor."
"DOLAR/TL KURU 38,75'İN ALTINDA KALIRSA..."
"Daha da basitleştirmek için hesabı sadece dolar kuruna göre yapalım" diyen Kara, "Bugünkü dolar TL kuru 31 olsun. Yukarıdaki enflasyon farkı varsayımlarına göre sene sonundaki reel değerlenme eşiğini hesaplayalım: 31* 1,25= 38,75. Buna göre, sene sonunda dolar/TL kuru 38,75'in altında kalırsa TL reel olarak değerlenmiş olacak" dedi.
MERKEZ BANKASI, TL'NİN DEĞER KAYBINA İŞARET ETTİ
Verilerle açıkladığı paylaşımında Kara, TL'nin değer kazanması için dolar kurunun olması gereken seviyesine yer verirken, Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar kuru tahmini, TL'nin değer kaybına işaret etti.
MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Kara'nın açıkladığı söz konusu veriler öncesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla yanıtladığı 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu.
12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı. Ay sonu dolar kuru beklentisi 31.2 TL olarak tahmin edildi.
ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR
Enflasyonun yüksek seyri piyasaların odağında bulunurken, Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz günlerde açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu sunumunda, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını dile getirdi.
Ayrıca DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek, "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullanmıştı.
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