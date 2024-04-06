Merkez Bankası hükümete mektup yolladı: Asgari ücret, memur ve emekli maaşına zam gelecek mi?

5- Bir diğer tehlike 10 bin TL'ye tamamlanan en düşük aylık artmazsa emeklilerin önemli bir bölümü resmi enflasyon oranında bile zam alamayacak.

6- Memurlara Temmuz 2024'te toplu sözleşmedeki ucube hüküm nedeniyle enflasyonun yaklaşık 5 puan altında zam yapılacak. Aynı şey memur emeklileri için de söz konusu olacak. Hükümetin bu kaybı telafi etmesi pek olası görünmüyor.