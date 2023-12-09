Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, piyasalardaki endişenin kaynağını açıkladı: Dolar neden yükseliyor?

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşti.