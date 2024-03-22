Merkez Bankası eski Başkanı açıkladı: AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başkanı Durmuş Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, emekli maaşı banka promosyonlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlenmede bulundu. Yılmaz, "Tam bir bitmişlik, tükenmişlik hali" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi dün Kayseri mitinginde emekliye banka promosyonu açıkladı.
Emekliler maaşlarına seyyanen zam beklerken Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler" dedi.
"HER İMKANI DEĞERLENDİREREK..."
Açıklamasının devamında Erdoğan, "İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödemesine başlamıştık. Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Her imkanı değerlendirerek, emeklilerimizin refahını yükseltme gayreti içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.
"TAM BİR BİTMİŞLİK, TÜKENMİŞLİK HALİ"
Erdoğan'ın emekli maaşlarına banka promosyonu açıklaması sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başkanı Durmuş Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:
"Ülkeyi kendi eliyle bilerek, isteyerek içine düşürdüğü yoksulluk batağından çıkarmak adına sıradan bir pazarlama aracı olan bankaların vereceği promosyonu ekonomik politikasının neredeyse ana omurgası olarak sunmak ta nedir be? Tam bir bitmişlik, tükenmişlik hali."
EMEKLİ MAAŞI
Bilindiği üzere emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam almakta. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları belli oluyor.
Nihai emekli zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.
Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU VERİYOR?
Öte yandan 2024 yılı ilk 6 aylık emekli maaşlarının belli olmasıyla Ocak ayından itibaren bankalar promosyonlarının güncellemeye başladı.
Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak.
PROMOSYON SÖZLEŞMESİ OLANLAR NE YAPMALI?
Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.
BANKALARIN EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 10 bin TL'ye varan nakit promosyon elde edebiliyor.
Emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
AKBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU
Emekli maaşını 31 Mart 2024 tarihine kadar Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 10 bin TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU
Emekli maaşını 31 Mart'a kadar Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere de 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza bin TL bonus fırsatı sunuluyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU
1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için Türkiye İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.