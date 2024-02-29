Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabit tutuluyor?

Söz konusu gelişmelerle net rezervler, geçen hafta 6 milyar dolara yakın geriledi. 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolara yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören net rezervler, bankacıların hesaplamaları da dahil edildiğinde geçen iki ayda yaklaşık 17.5 milyar dolar gerilemiş olacak.