Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabit tutuluyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Merkez Bankası'nın dolar/TL kurunu tutmak için döviz sattığını işaret eden Kara, yaşanan durumunun nedenlerini açıkladı.
Enflasyon ile birlikte TL'nin negatif getirisi dolar kurunun yükselmesine neden olurken, Türkiye ekonomisi çıkmaza sürüklendi.
Ekonomide yaşanan tahribatla birlikte piyasalarda enflasyon endişesi hakim göüş olarak kalmaya devam ederken, Merkez Bankası, aylık enflasyon vurgusu ile "erken faiz indirimi beklemeyin" mesajı verdi.
REZERVLER ERİMEYE DEVAM EDİYOR
Yüksek seyreden enflasyon ile birlikte rekor üstüne rekor kıran dolar kurunu dizginlemek adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde yeni yıl ile başlayan düşüş trendi devam etti.
Söz konusu gelişmelerle net rezervler, geçen hafta 6 milyar dolara yakın geriledi. 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolara yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören net rezervler, bankacıların hesaplamaları da dahil edildiğinde geçen iki ayda yaklaşık 17.5 milyar dolar gerilemiş olacak.
"MERKEZ BANKASI REZERV SATTI"
Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan erime dikkat çekerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "Merkez Bankası kuru kontrol etmek için sene başından beri 10 milyar dolardan fazla sattı" dedi.
Son dönemde yüklü döviz satışı yapılmak durumunda kalınmasının muhtemel nedenlerini sıralayan Kara, şöyle devam etti:
"1- Seçim ekonomisinin başlaması. Buna bağlı olarak sermaye girişinin zayıflaması ve döviz talebinin artması,
2- Dış açığın yüksek olduğu mevsime girilmesi."
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Öte yandan dolar kurunun yükselişini sürdürmesiyle birlikte TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5,4 oldu.
MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Kara'nın açıkladığı söz konusu veriler öncesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla yanıtladığı 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu.
12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı. Ay sonu dolar kuru beklentisi 31.2 TL olarak tahmin edildi.
Not: Bu haber Gerçek Gündem ekonomi servisi tarafından derlenmiştir. Emeğe saygı lütfen.... Haberi alırken lütfen kaynak ve link belirtiniz.