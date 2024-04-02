Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden düşüyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, düşüşe geçen dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kara, "Bu şaşırtıcı değil" dedi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra nasıl bir strateji uygulayacağı, bu seçim sonucunun nedenini nasıl tarif edeceği piyasalar tarafından yakından izlenecek.
Yerel seçimler sonrası dolar/TL, dün güne başladığı 32,43 TL seviyelerinden 32 TL'nin altına kadar geriledikten sonra günü 32,24 TL civarında tamamladı.
Dolar/TL, 500 baz puanlık faiz artışı yapıldığı gün ve dün olmak üzere son dönemde iki kere 32 seviyesinin altını test etti. Her iki harekette de TL'de günlük değer kazancı yaşandı ancak takibinde kur sınırlı yükselişine devam etti.
GOLDMAN'DAN SEÇİM SONRASI İLK YORUM
ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, mevcut ekonomi politikalarının devam etmesinin önümüzdeki haftalarda "sermaye girişinin tekrar başlaması" için yeterli olacağını belirtti. Kurum, TL'nin önceki aylara göre "çok daha iyi bir performans göstereceğini" söyledi.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI
Ayrıca bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler geçen hafta, yaklaşık 1 milyar dolar artış gösterirken, böylece TCMB rezervlerindeki belirgin kayıp faiz artışını takip eden haftada durdu.
Söz konusu gelişmeler sonrası dolar kurunda yaşanan düşüşü değerlendiren Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, grafik paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
"Dolar kurunun aşağıdaki hareketine anlam vermek için piyasadaki haber akışını inceledim ama pek bir neden bulamadım. Tamam, ben de TL'de biraz değerlenme beklerdim, bu şaşırtıcı değil, ama neden hareket tam 14:40'ta başlıyor anlayamadım."
Kara'nın paylaştığı grafiğe yukarıda yer verilmiştir:
MERKEZ BANKASI, DOLAR KURU TAHMİNİ
Ayrıca rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan 2024 Mart ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL olarak kaydedildi.
12 AY SONRASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.