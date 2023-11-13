Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru nasıl patlamadı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, dolar kuruna ilişkin "kur nasıl patlamadı" sorusuna yanıt verdi. Kara, "Düzeltmesi yıllar alacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta 'nas'la ilişkilendirdiği düşük faiz istemi ve 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi sonrası Merkez Bankası, politika faizini seçimlerden önce yüzde 8,50'e kadar indirdi.
Erdoğan'ın ekonomik gerçeklere uymayan ve seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle faiz indirimi son buldu.
DOLAR KURU VE ENFLASYON TARİHİ ZİRVEDE
Ancak Erdoğan'ın ekonomi planıyla birlikte dolar kuru rekor üstüne rekor kırarken, enflasyon tarihi zirvelere tırmandı.
Dolar kurunun yükselmesi enflasyonu tarihi zirvelere yükseltirken, kuru dizginlemek adına Merkez Bankası rezervleri eritilerek net rezerv, 9 Haziran 2023 haftasında eksi 5,7 milyar dolara geriledi.
KUR KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KKM
Bunun yanı sıra kur krizinin önüne geçilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faiz neden enflasyon sonuç" görüşünü uygulayan eski ekonomi yönetimi, faizleri yükseltmeden kur kriziyle başa çıkmak için 20 Aralık 2021'de Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını devreye soktu.
Böylece KKM büyüklüğü 15 Ağustos 2023 tarihinde 3 trilyon 410 milyar TL ile tarihi zirvesine ulaştı. Bu da 117 milyar dolar seviyesine denk gelmekteydi.
KKM'nin ekonomi üzerinde yarattığı baskı Hazine ve Merkez Bankası kaynaklarının erimesine yol açarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Kara, şu ifadelere yer verdi:
"Aşırı düşük faiz ortamında kur nasıl patlamadı diye çok soru geliyor, ben de şu grafiği gösteriyorum. Kur patlamadı ama milletçe devasa bir kur riski üstlendik. Düzeltmesi yıllar alacak."
Kara'nın paylaştığı grafik ise, yukarıda yer almaktadır.