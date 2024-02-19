Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Borsa İstanbul neden yükseliyor?

"SIRA DIŞI BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

Ayrıca DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek, "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullanmıştı.