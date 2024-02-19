Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Borsa İstanbul neden yükseliyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Borsa İstanbul'un neden yükseldiğine dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kara, "Umarım aradır" dedi.
Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Bugün ise, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselerek 9.322,05 puanla rekor seviyeden başladı.
BORSA İSTANBUL'DA TÜM SEKTÖR ENDEKSLERİ YÜKSELDİ
Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile kimya, petrol, plastik oldu.
BORSA İSTANBUL NEDEN YÜKSELİYOR?
Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Borsa İstanbul'un neden yükseldiğine dair, şu ifadeleri kullandı:
"Borsa endeksi neden artıyor diye çok soran oluyor. Bana göre en önemli nedeni enflasyonla mücadeleye seçim arası verilmiş olması. Umarım aradır."
ENFLASYON, MAYIS AYINDA ZİRVE YAPACAK
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Şubat ayına ilişkin açıkladığı Piyasa katılımcı anketinin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi şubat ayında yüzde 42,04'den yüzde 42,96'ya yükseldi.
Bu gelişmelerin yanı sıra Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu sunumunda, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını dile getirdi.
"SIRA DIŞI BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"
Ayrıca DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek, "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullanmıştı.