Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?

"Asgari ücretin enflasyona etkisine dair çok soru geliyor. Geçmiş çalışmalar asgari ücretteki her yüzde 1'lik şokun (tahmin üstü artışın) enflasyonu yaklaşık 0,1 puan artırdığını gösteriyor. Bana göre bu dönem farklı. Beklentiler ve fiyatlama davranışı henüz düzelmedi. Artık ücretler de beklentilerin bir parçası oldu. Böyle bir ortamda ücret-enflasyon ilişkisi geçmişe göre çok daha güçlü olacaktır. Ben mevcut durumda kendi tahminlerimi yaparken asgari ücrete gelen her 1 puanlık şokun enflasyona 0,28 puan yansıyacağını varsayıyorum."