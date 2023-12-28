Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücretin belli olmasının ardından enflasyona etkisini değerlendirdi. Kara, "Böyle bir ortamda ücret-enflasyon ilişkisi geçmişe göre çok daha güçlü olacaktır" dedi.
Doğrudan 7 milyon, dolaylı olarak tüm ücretli çalışanların merakla beklediği 2024 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre 2024'te uygulanacak net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Böylelikle net asgari ücrete yüzde 49 artış yapılmış oldu.
TÜRK-İŞ, 18 BİN TL İSTEDİ
Bakan Işıkhan'ın ardından karara muhalefet şerhi koyduklarını söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, kendi taleplerinin 18 bin TL ve yılda iki kez güncelleme yapılması olduğunu söyledi. Atalay, enflasyon durmadığı sürece yılda bir kez çalışanların talebinin yerine getirilemeyeceğini söyledi.
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?
Öte yandan 2024 için brüt asgari ücret 20 bin 2 TL oldu. İşverene maliyeti ise 23 bin 502 TL olarak kaydedildi. SGK primi işçi payı 2 bin 800 TL olurken, işveren payı ise 3 bin 100 TL olarak gerçekleşti.
"GEÇMİŞE GÖRE ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAKTIR"
Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin enflasyona etkisini hesaplayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücretin enflasyona etkisine dair çok soru geliyor. Geçmiş çalışmalar asgari ücretteki her yüzde 1'lik şokun (tahmin üstü artışın) enflasyonu yaklaşık 0,1 puan artırdığını gösteriyor. Bana göre bu dönem farklı. Beklentiler ve fiyatlama davranışı henüz düzelmedi. Artık ücretler de beklentilerin bir parçası oldu. Böyle bir ortamda ücret-enflasyon ilişkisi geçmişe göre çok daha güçlü olacaktır. Ben mevcut durumda kendi tahminlerimi yaparken asgari ücrete gelen her 1 puanlık şokun enflasyona 0,28 puan yansıyacağını varsayıyorum."
ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYONA ETKİSİ NE OLACAK?
"Dolayısıyla 2024 yılı için şöyle bir hesap makul olur" diyen Kara, "Diyelim ki asgari ücret belli olmadan önce, asgari ücret artış varsayımınız yüzde 40, yıl sonu enflasyon tahmininiz ise yüzde 38 idi. Soru şu: Şimdi asgari ücretin varsaydığınız gibi yüzde 40 değil, yüzde 49 olarak belirlendiğini gördünüz. Tahmininizi kaç puan yukarı güncellersiniz? Yanıt: Bu durumda "ücret şoku" 49-40= 9 puan olur. Enflasyona ilave etki = 9*0,28= 2,5 puan. Eski enflasyon tahmininiz yüzde 38 ise yeni tahmininiz: 38+2,5 = 40,5 olur" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM AÇIKLAMASI
Daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak" demişti.