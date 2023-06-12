Merkez Bankası duyurdu: Eylül 2003'ten sonra kredi faizlerinde ilk

ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, sektör halen daha TL mevduat oranında yüzde 60 ve yabancı para dönüşüm oranında hedefl erini tutturmak ile ihtiyaç ve ticari kredi faizlerinde belli bir oranın üzerine çıkmamaya çalışmak zorunluluğunda. Bu durum TL mevduat faizlerinde sert yükselişin de devam etmesine neden oluyor.