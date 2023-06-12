Merkez Bankası duyurdu: Eylül 2003'ten sonra kredi faizlerinde ilk
Ortalamada yüzde 37,39’a ulaşan TL mevduat faizleri ihtiyaç kredisi faiz oranları için de artışa neden oluyor. Bu kapsamda Türk Lirası mevduat faiz oranları 2022 başından bu yana yüzde 13 arttı.
Türkiye’de seçimlerden sonra başka Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ekonomi kadrolarında değişiklik yaşanıyor. Yönetim değişse de henüz bankacılık sektörüne yönelik makroihtiyati önlemlerde bir düzenleme gelmedi.
ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, sektör halen daha TL mevduat oranında yüzde 60 ve yabancı para dönüşüm oranında hedefl erini tutturmak ile ihtiyaç ve ticari kredi faizlerinde belli bir oranın üzerine çıkmamaya çalışmak zorunluluğunda. Bu durum TL mevduat faizlerinde sert yükselişin de devam etmesine neden oluyor.
1 YILDA MEVDUAT FAİZİNDE ARTIŞ 20 PUAN
Bu yılın başından itibaren sektör TL mevduat faizinde artırılan hedefl eri yakalamak için hızlı bir yarışın içine girdi. Geçen yıl haziran başında yüzde 17,59 olan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi 2 Haziran itibarıyla Merkez Bankası verilerine göre ortalamada yüzde 37,39’a çıktı. Bu 1 yılda 20 puanlık artış yaşandığını gösteriyor.
2022’nin son haftasında ise TL mevduat faizi ortalamada yüzde 24,17 seviyesinde bulunuyordu. Yine yılsonuna göre 6 aydaki artış 13.22 puan oldu. Geride bıraktığımız haftada ise bankacılık sektörü kaynakları artışın sürdüğünü vurgulayarak yüzde 47’ye varan faiz oranları uygulandığına dikkat çekti.