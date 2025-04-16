Mercedes’te Bir Devi Kapandı! Resmen Fişi Çekti, Üretime Son Veriyor

TİCARİ STRATEJİDE ODAK NOKTASI DEĞİŞİYOR

Mercedes-Benz’in bu kararı, özellikle Citan ve T-Serisi modelleriyle birlikte yıllardır süren Renault iş birliğinin de sonunu işaret ediyor. Citan modeli ticari kullanıcılara hitap ederken, T-Serisi ise daha çok aile ve bireysel kullanıcıları hedefliyordu. Her iki modelin elektrikli versiyonları da dahil olmak üzere üretiminin durdurulacak olması, şirketin elektrikli mobilite stratejisinde de farklı bir yöne evrildiğini gösteriyor.