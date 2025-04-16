Mercedes’te Bir Devi Kapandı! Resmen Fişi Çekti, Üretime Son Veriyor

Mercedes-Benz, ticari araç stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek küçük van segmentinden çekileceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Mercedes’te Bir Devi Kapandı! Resmen Fişi Çekti, Üretime Son Veriyor - Resim: 1

Mercedes-Benz, bu kararla birlikte Citan ve T-Serisi modellerinin üretimini durdurma kararı aldı. Alman otomotiv dergisi Bu iki modelin üretimi 2025 yılının ortasında tamamen sona erecek.

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Mercedes’te Bir Devi Kapandı! Resmen Fişi Çekti, Üretime Son Veriyor - Resim: 2

KÜÇÜK VAN SEGMENT ÜRETİMİ DURUYOR

Mercedes-Benz'den yapılan açıklamada, gelecek planlamalarının artık daha çok orta ve büyük segment vanlara odaklandığı belirtildi. Reuters’a konuşan şirket yetkilileri, “Mercedes-Benz Vans stratejimiz ‘kârlı segmentlerde büyüme’ hedefi doğrultusunda şekilleniyor. Bu kapsamda yatırımlarımızı optimize ederek, ürün portföyümüzü yeniden yapılandırıyoruz. Bu nedenle 2025 yılı itibarıyla küçük van segmentindeki faaliyetlerimize son vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Mercedes’te Bir Devi Kapandı! Resmen Fişi Çekti, Üretime Son Veriyor - Resim: 3

TİCARİ STRATEJİDE ODAK NOKTASI DEĞİŞİYOR

Mercedes-Benz’in bu kararı, özellikle Citan ve T-Serisi modelleriyle birlikte yıllardır süren Renault iş birliğinin de sonunu işaret ediyor. Citan modeli ticari kullanıcılara hitap ederken, T-Serisi ise daha çok aile ve bireysel kullanıcıları hedefliyordu. Her iki modelin elektrikli versiyonları da dahil olmak üzere üretiminin durdurulacak olması, şirketin elektrikli mobilite stratejisinde de farklı bir yöne evrildiğini gösteriyor.

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Mercedes’te Bir Devi Kapandı! Resmen Fişi Çekti, Üretime Son Veriyor - Resim: 4

Yeni strateji kapsamında Mercedes-Benz, rekabetin daha yüksek olduğu küçük van pazarından çekilerek, kaynaklarını daha fazla talep gören ve yüksek kârlılık potansiyeline sahip olan orta ve büyük van sınıflarına kaydırmayı planlıyor.

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