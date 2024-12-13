Memurlar İçin Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'tan Sonra Yürürlüğe Girecek
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte 4,3 milyon memur artık finansal okuryazarlık eğitimi almak zorunda...
Kaynak: AA
Günümüzde finansal piyasalar oldukça karmaşık hale geldi. Borsa, kripto varlıklar gibi kavramlar hayatımıza girerken, memurların bu konularda bilgi sahibi olmaları büyük önem taşıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen yeni düzenlemeyle, 4,3 milyon memur artık finansal okuryazarlık eğitimi almak zorunda. Böylelikle memurlar, bankacılık işlemlerinden yatırıma kadar birçok alanda daha bilinçli kararlar alabilecekler.
TOPLAM 55 EĞİTİM VİDEOSU
Finansal Okuryazarlık Platformu'nda yer alan ücretsiz eğitimler, bankacılık, borsa, bütçe, kredi, kripto varlıklar ve yatırım gibi temel konuları kapsıyor. Toplam 55 eğitim videosuyla memurlar, finansal dünyayı daha yakından tanıyacaklar.
EĞTİMİ TAMAMLAYANLARA SERTİFİKA VERİLECEK
E-Devlet üzerinden platforma üye olan memurlar, tamamladıkları eğitimlere göre 1., 2. veya 3. düzey finansal okuryazarlık sertifikası almaya hak kazanacaklar.
EĞİTİMİ ALMAK ZORUNLU
İlk etapta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, OSBÜK, İŞKUR, TOBB, Milli Savunma Bakanlığı, KOSGEB, KAGİDER ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumlardaki memurlar bu eğitimi almak zorunda olacak.
Finansal okuryazarlık, sadece bireylerin değil, toplumun genel refahı için de büyük önem taşıyor. Bilinçli yatırımlar, daha güvenli bir finansal gelecek anlamına geliyor. Bu sayede hem memurların yaşam standartları yükselecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacak.