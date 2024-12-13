Memurlar İçin Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'tan Sonra Yürürlüğe Girecek

EĞİTİMİ ALMAK ZORUNLU

İlk etapta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, OSBÜK, İŞKUR, TOBB, Milli Savunma Bakanlığı, KOSGEB, KAGİDER ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumlardaki memurlar bu eğitimi almak zorunda olacak.

Finansal okuryazarlık, sadece bireylerin değil, toplumun genel refahı için de büyük önem taşıyor. Bilinçli yatırımlar, daha güvenli bir finansal gelecek anlamına geliyor. Bu sayede hem memurların yaşam standartları yükselecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacak.