Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam
Yüzde 54.54 artışla 8 bin 500 liraya yükseltilen asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin netleşmesi sonrası gözler, memur ve emekli maaşlarına çevrildi.
Ekonomi yönetiminin uzmanlarca altı doldurulamayan adımları nedeniyle hayat pahalılığının her geçen gün daha da artttığı Türkiye'de sıra, memur ve emeklilerin 2023 yılında alacakları maaşların netleşmesine geldi.
Geçtiğimiz günlerde asgari ücret yüzde 54.54 artışla 8 bin 500 olarak belirlenmiş; emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin de detayları açıklanmıştı.
. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Memurlarımızı da enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Peki emekli ve memur zammı ne kadar olur?
SGK Uzmanı Ali Duman, bu soruya Habertürk'te katıldığı yayında cevap verdi:
"Emekli maaşını normal şartlarda enflasyon artışı belirliyor. Yılda iki defa belirliyor; ocak ve temmuz ayında. Gelecek enflasyon artışı ile net olarak maaşlar belli olacak. Son 6 aylık enflasyon farkının net olarak karşımıza çıkması lazım.
'HAKLI BİR SERZENİŞ ORTAYA ÇIKAR'
5 aylık enflasyon farklarına bakıldığında yüzde 14 bandında görülüyor. Enflasyonda da biraz düşüş öngörülüyor. Dolayısıyla burada enflasyona çok büyük bir artış gelmeyecek. Ama emekli maaşlarına, asgari ücrete bakıldığında eğer sadece gelecek enflasyon kadar artış sağlanırsa o zaman 14 milyona yakın emeklilerimizin haklı bir serzenişi ortaya çıkıyor.