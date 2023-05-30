Memura kira desteğinde ödemeler nasıl olacak? Maaş katsayısı detayı

"Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı illerde memurların tayin istemediği ve bu illerdeki geçimlerinin çok zorlaştığı aşikar. İstanbul’da kiralarda yüksek artışlar var. Ortalama metrekare fiyatlarının nisan ayında 130 liraya ulaştığı İstanbul’da sıfır dairelerde bu fiyat metrekarede 170 TL’leri buluyor.