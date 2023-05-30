Memura kira desteğinde ödemeler nasıl olacak? Maaş katsayısı detayı
AKP seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteğiydi. İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesi gündemde. Peki memura kira desteğinde süreç nasıl işleyecek?
AKP, seçim beyannamesinde memurlara kira desteği verileceğini söylemişti. Kira desteği nasıl olacak? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet gazetesine açıklamalarda bulundu.
"Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı illerde memurların tayin istemediği ve bu illerdeki geçimlerinin çok zorlaştığı aşikar. İstanbul’da kiralarda yüksek artışlar var. Ortalama metrekare fiyatlarının nisan ayında 130 liraya ulaştığı İstanbul’da sıfır dairelerde bu fiyat metrekarede 170 TL’leri buluyor.
Bu açıdan baktığımızda seçim öncesinde de ifade edildiği gibi bazı büyükşehirlerde gerek memur, gerek kadrolu, hatta sözleşmeli personeller için böyle bir desteğin verilmesi planlanıyor.
İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde düşen yapı ruhsat ve iskan sayıları özellikle orta gelirli ve dar gelirlilere yönelik yapılacak projelerin nispeten kısa zamanda yapılamayacak olması, bu noktada kira problemini derinleştiriyor.