MEMUR ZAMMI OCAK 2025! 5 Aylık Enflasyon Farkı Memur Maaş Tablosunu Sil Baştan Değiştirdi
Memur maaş zammı tablosu dün açıklanan Kasım ayı enflasyonu sonrası kritik nihai zam dönemi öncesi bir kez daha değişti. 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 4,15 olurken 5 aylık memur zammı da yüzde 10,40 olarak netleşti. Peki yıl sonu enflasyon beklentileri kapsamında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur emekli maaşı kaç TL? İşte haberin detayları…
Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi
Ocak 2025 memur zammı için belirleyici olacak kasım enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,24, yıllık bazda yüzde 47,09 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyon farkı ile birlikte öğretmen, polis, doktor, hemşire ve mühendis dahil yeni memur maaşları tablosu belli oldu.
TÜİK KASIM AYI ENFLASYON VERİSİNİ AÇIKLADI
İstanbulticaretgazetesi.com’un haberine göre, TÜİK, asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde etkili olacak kasım ayı enflasyon verisin i açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 yıllık bazda ise yüzde 47,09 olarak gerçekleşti.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 14,57, MEMUR ZAMMI YÜZDE 10,40
5 aylık kesinleşen rakamlara göre enflasyon yüzde 14,57 olurken, memur enflasyon farkı yüzde 4,15, memur zammı da yüzde 10,40 oldu. TÜİK'in 3 Ocak saat 10:00'da aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası bu zam oranları daha da artacak.
5 aylık enflasyon rakamları yüzde 14,57 oldu
5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 4,15 olarak gerçekleşti
Memur zam oranı da yüzde 10,40 oldu ve buna göre;
En düşük memur maaşı 43.283 TL,
En düşük memur emeklisi aylığı da 19.837 TL hesaplandı.
OCAK 2025'TE MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
Memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Zam oranı hesaplanırken memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabı dikkat çekiyor. Burada bir önceki dönemde uygulanan toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon memur enflasyon farkını ifade ediyor. Ortaya çıkan zam oranı yeni toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplanıyor.
Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olarak uygulanırken, ocak döneminde bu rakam yüzde 6 olacak.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 44,81 OLDU
Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Buna göre 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44,81 oldu. Bu orana göre hesap yapıldığında şu rakamlar ortaya çıktı:
Tüketici Fiyat Endeksi 2692,56 seviyesine yükselecek
6 aylık enflasyon yüzde 16,09 olacak
SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,09 olacak
Memur enflasyon farkı yüzde 5,53 hesaplandı
Memur zammı yüzde 11,86 hesaplandı
Merkez Bankası'nın açıkladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre; 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 44,81 olurken 6 aylık enflasyon hesabı da yüzde 16,09 oldu. Memur zam oranı da yüzde 11,86 olarak ortaya çıktı.