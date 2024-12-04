MEMUR ZAMMI OCAK 2025! 5 Aylık Enflasyon Farkı Memur Maaş Tablosunu Sil Baştan Değiştirdi

OCAK 2025'TE MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Zam oranı hesaplanırken memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabı dikkat çekiyor. Burada bir önceki dönemde uygulanan toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon memur enflasyon farkını ifade ediyor. Ortaya çıkan zam oranı yeni toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplanıyor.

Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olarak uygulanırken, ocak döneminde bu rakam yüzde 6 olacak.