Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE OLACAK?

Eğer Merkez Bankası ekonomistlerinin yüzde 65’lik enflasyon beklentisi gerçekleşirse en düşük memur maaşı evli ve 2 çocuklu bir çalışan için 22 bin 17 liradan 32 bin 906 liraya en düşük memur emeklisi maaşı da 9 bin 876 liradan 14 bin 760 liraya yükselecek.