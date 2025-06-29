Memur ve Emekliler İçin Kritik Geri Sayım Başladı! SSK, BAĞ-KUR ve tüm emekliler Dikkat! İşte Maaşlara Beklenen Zam Oranı
SSK, BAĞ-KUR ve tüm emekliler ile memurları yakından ilgilendiren maaş zammı için geri sayım başladı. Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş artışında geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Perşembe günü haziran ayı enflasyon verisini açıklayacak. Bu veriyle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı da netleşmiş olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, TÜİK’in verileri ışığında yapılacak zam oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, haziran ayı enflasyonunun %1,61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, yılın ilk 5 ayında açıklanan %15,09’luk enflasyonla birlikte değerlendirildiğinde, 6 aylık toplam enflasyonun %16,94 düzeyine ulaşacağı öngörülüyor.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE %16 İLA %18 ARASINDA ZAM
Emekli maaşlarında kök aylıklara yansıtılacak enflasyon farkı, tahmini olarak %16 ile %18 aralığında belirlenecek. Merkez Bankası’nın beklenti anketi baz alındığında, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına %16,94 oranında zam yapılması muhtemel görünüyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DA EKLENECEK
Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkının yanı sıra %10’luk toplu sözleşme zammı da hesaplamaya dahil edilecek. Bu durumda toplam zam oranı %15,84 seviyesinde olacak. Yeni zamlı maaşların, temmuz ayı itibarıyla ödenmeye başlaması bekleniyor.
ZAM SONRASI BEKLENEN MAAŞLAR
En düşük Emekli Sandığı emeklisi maaşının 19.615 TL’den 22.722 TL’ye çıkması öngörülürken, bekar bir memurun maaşı 40.417 TL’den 46.819 TL’ye yükselecek. Evli bir memurun ise 43.729 TL olan maaşı 50.655 TL seviyesine ulaşacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 16.920 TL OLABİLİR
Kanunen belirlenen en düşük emekli maaşı, oluşan enflasyon farklarının ardından yeniden düzenlenecek. Hali hazırda 14.469 TL olan taban emekli aylığının, hükümetin önceki maaş politikası doğrultusunda 16.920 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Memur ve emeklilerin temmuz zammına ilişkin tüm detaylar, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinlik kazanacak.