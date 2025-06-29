Memur ve Emekliler İçin Kritik Geri Sayım Başladı! SSK, BAĞ-KUR ve tüm emekliler Dikkat! İşte Maaşlara Beklenen Zam Oranı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DA EKLENECEK

Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkının yanı sıra %10’luk toplu sözleşme zammı da hesaplamaya dahil edilecek. Bu durumda toplam zam oranı %15,84 seviyesinde olacak. Yeni zamlı maaşların, temmuz ayı itibarıyla ödenmeye başlaması bekleniyor.