Memur ve emekliler dikkat: Mehmet Şimşek'in ajandasındaki zam oranı ortaya çıktı!
2023'ün son günlerine girilirken memur, emekli ve asgari ücretli gözünü zam haberlerine çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ajandasındaki zam oranı da belli oldu.
Emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası Ocak zammı ile artacak. Asgari ücret maratonu ise Aralık ayı ile başlayacak. 2023 yıl sonu yaklaşırken asgari ücret, memur ve emekli maaşı düzenlemesi başta olmak üzere sosyal destek ödemesi alan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı enflasyon verilerinde olacak. Bakan Mehmet Şimşek'ten asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammı için dikkat çeken bir mesaj geldi.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe sunumunda konuşma yaptı. Bakan Şimşek Türkiye'nin dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışına ulaşmasının önemine dikkat çekti.
Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Küresel enflasyon, 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023'te yüzde 6,9'a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8'e gerilemesi beklenmektedir.
Bu nedenle sıkı parasal duruşun birsüre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır. Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz."
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN AJANSINDAKİ 3 MADDE
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Burada öncelikli gündem olarak mali disiplin ve OVP ile hedefleri belirleyen ekonomi yönetimi ve Şimşek'in ajandasında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere 3 önemli madde bulunuyor.
Asgari ücret, emekli ve memur maaşları düzenlemesiyle milyonların alım gücü artacak Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek.
MERKEZ BANKASI YENİ ORANI AÇIKLADI: 2023 YILI ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 68,01 OLDU
Merkez Bankası'nın merakla beklenen Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68,01 olarak revize edildi. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1895,91 seviyesine yükselmesi bekleniyor.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 40,27
6 aylık enflasyon rakamının ise yüzde 40,27 olacağı hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş olurken, memurlar 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak.
OCAK AYINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.
OCAK ZAMMI TABLOSU NETLEŞTİ
Merkez Bankası'nın yeni açıkladığı yüzde 68,01'lik yıllık enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin zam hesapları aşağıdaki gibi oldu:
6 aylık enflasyon oranı yüzde 40,27
Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,27
6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32,33
Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15
6 aylık memur zammı yüzde 52,17
MEMUR ZAM ORANI SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI İÇİN REFERANS OLACAK
Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 50'yi aşması beklenen memur zammı, Ocak ayında emekli zammı belirlenirken referans olması bekleniyor. Rakamlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında yüzde 40 civarında bir zam almasını gösteriyor.
Emekliye zam konusunda Ocak zammına ilaveten 10 puan civarında bir refah payı masada olacak. Bakanlık bütçe çalışmasını gerçekleştirdikten sonra zam tablosunu Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak. Son kararı Erdoğan verecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ARTACAK
2023 yılında 114'ün üzerinde artışla 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Burada 7500 TL'nin altında maaş alan emeklilerin ödemeleri Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor.
Ocak ayında bu rakamında yüzde 40-50 civarında artması bekleniyor. En düşük emekli maaşının artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.