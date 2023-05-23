Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu
En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükselirken bu durumun kademeli olarak bütün memur maaşlarına yansıması bekleniyor. Öte yandan maaş zamlarına ışık tutacak veri Merkez Bankası’ndan geldi. Peki Temmuz’da memur zammı ne kadar olacak?
Emekli zammı ile memur maaş zammı için Temmuz ayı yaklaşırken hesaplamalar yeniden şekil almaya başladı. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olurken üzerinde aylık alanlar için 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile kademeli bir artış söz konusu olacak. Temmuz’da en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile buradaki artışın kademeli olarak bütün memur maaşlarına yansıması bekleniyor.
Geçtiğimiz haftalarda kamu işçisinin en düşük maaşı 15 bin TL olurken 2023’ün ilk altı ayı için yüzde 45 ücret artışı alacakları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan, “Tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemelerde yapacağız.
Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.
Tüm bu gelişmeler sonucunda sendikaların memur ve emekli zammı görüşmelerinde bu rakamı baz alarak masaya oturacağı ifade ediliyor.