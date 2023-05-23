Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu

Emekli zammı ile memur maaş zammı için Temmuz ayı yaklaşırken hesaplamalar yeniden şekil almaya başladı. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olurken üzerinde aylık alanlar için 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile kademeli bir artış söz konusu olacak. Temmuz’da en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile buradaki artışın kademeli olarak bütün memur maaşlarına yansıması bekleniyor.