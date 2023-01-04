Memur ve emekli, yeniden hesaba oturdu: İşte meslek ve unvanlara göre yüzde 30 zamlı maaş tablosu!

2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15.4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8.48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16.48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15.4 artış sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacaktı.

Ancak Erdoğan bugünkü grup toplantısında bu oranı yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı.