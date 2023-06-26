Memur ve emekli maaş zammında yeni detaylar: Maaş zammı alınamayabilir!

MEMUR MAAŞ ZAMMINDA BELİRSİZLİK

En düşük memur maaşıyla ilgili iktidar, seçim öncesi bu maaşı net 22 bin liraya çıkaracağını açıkladı. Bu da en düşük memur maaşının 10 bin lira civarında artacağı anlamına geliyor. Ancak 22 bin lira netleşirse daha yüksek kademe ve dereceye sahip memurlar için nasıl bir düzenleme yapılacağı ise belirsiz.