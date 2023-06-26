Memur ve emekli maaş zammında yeni detaylar: Maaş zammı alınamayabilir!
Milyonlarca memur ile emekli, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından maaş ve aylıklarına yapılacak zammı bekliyor. Gözler Meclis'e çevrilirken memurlar için kademe ve derecede nasıl bir düzenleme yapılacağı beklenirken, en düşük emekli aylığında kök aylık detayı dikkat çekiyor.
Asgari ücret, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 zamla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilirken, emekli ve memur maaşı zammında son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor.
Son açıklanan enflasyon oranları ile 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 15,26 olarak hesaplanrken, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13,13 oldu.
Emekli ve memur maaşı zammı Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.
MEMUR MAAŞ ZAMMINDA BELİRSİZLİK
En düşük memur maaşıyla ilgili iktidar, seçim öncesi bu maaşı net 22 bin liraya çıkaracağını açıkladı. Bu da en düşük memur maaşının 10 bin lira civarında artacağı anlamına geliyor. Ancak 22 bin lira netleşirse daha yüksek kademe ve dereceye sahip memurlar için nasıl bir düzenleme yapılacağı ise belirsiz.