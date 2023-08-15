Memur-Sen yayımladı: İşte memur ve memur emeklisinin maaş zammı talepleri...
Milyonlarca kamu görevlisinin merakla takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Memur-Sen, memur ve memur emeklisinin sözleşme görüşmelerindeki maaş ve beklentilerinin yer aldığı bir araştırma anketi yayımladı.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı sona erdi.
Memur ve memur emeklisinin zam teklifi için Bakan Işıkhan, "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önereceğiz" diye açıkladı.
MEMUR-SEN KABUL ETMEDİ
Yetkili konfederasyon olarak memurları görüşmelerde temsil eden Memur-Sen, verilen teklifin Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin de altında kaldığını belirterek kabul etmedi.
Bunun üzerine Memur-Sen, kamu görevlileriyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaşarak teklifin revize edilmesini talep etti.