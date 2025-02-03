Memur Olmak İsteyenler Dikkat! Bakanlıklar Peş Peşe Açıkladı: Kamuya Personel Alımları Başladı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA 343 PERSONEL ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplamda 343 kişiyi istihdam edecek. Bu kapsamda 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacak. Yazılı sınav 26 Nisan 2025'te Ankara’da düzenlenecek. Başvurular ise 3-14 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

Ayrıca, bakanlık 250 müfettiş yardımcısı da alacak. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan adaylar için klasik usulde sınav 10-11 Mayıs 2025’te, mühendislik fakültelerinden mezun adaylar için ise test usulünde sınav 10 Mayıs 2025'te Ankara’da yapılacak. Bu kadro için başvurular 7-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.