Memur Olmak İsteyenler Dikkat! Bakanlıklar Peş Peşe Açıkladı: Kamuya Personel Alımları Başladı
İş arayan ve memur olmak isteyenlerin beklediği haber geldi, memur personel alımı ilanları başladı. Çeşitli bakanlıklar tarafından peş peşe yayımlanan ilanlarla birlikte kamuya yeni personel alımlarının başvuru şartları, tarihleri ve detayları belli oldu. İşte memur alımı ilanları...
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Kamu personeli alımları başladı. Bakanlıklar bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere peş peşe ilan açtı. İş arayan ve memur olmak isteyenlerin dört gözle beklediği haber geldi. Çeşitli bakanlıklar tarafından yayımlanan ilanlarla birlikte kamuya yeni personel alımları netleşti. Farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere yapılacak alımların başvuru şartları, tarihleri ve detayları belli oldu. İşte milyonların yakından takip ettiği memur alımı ilanları...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 95 PERSONEL ALACAK
İçişleri Bakanlığı, bünyesine 95 il planlama uzman yardımcısı katacak. Başvuru yapacak adayların, KPSS’den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında bakanlığın internet adresindeki “Duyurular” bölümü ile e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, 14-22 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak sınava katılacak.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA 343 PERSONEL ALINACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplamda 343 kişiyi istihdam edecek. Bu kapsamda 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacak. Yazılı sınav 26 Nisan 2025'te Ankara’da düzenlenecek. Başvurular ise 3-14 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.
Ayrıca, bakanlık 250 müfettiş yardımcısı da alacak. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan adaylar için klasik usulde sınav 10-11 Mayıs 2025’te, mühendislik fakültelerinden mezun adaylar için ise test usulünde sınav 10 Mayıs 2025'te Ankara’da yapılacak. Bu kadro için başvurular 7-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Adaylar, başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak tamamlayabilecek. Sınav tek aşamalı olup, sözlü mülakat şeklinde Ankara’da yapılacak. Başvurular 31 Ocak-17 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak.
TİCARET BAKANLIĞI 14 KİMYAGER ALACAK
Ticaret Bakanlığı 14 kimyager alınacak. Başvurular e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve 'isealimkariyerkapisi' adreslerinden dijital ortamda yapılacak. Adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek ve en yüksek puan alan adaylar kadroya alınacak. Bu ilan için başvurular 3-14 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.