Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun; memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranını hesapladı.

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Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

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Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu - Resim: 2

Verilere göre, enflasyon Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak gerçekleşti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86'ya yükselmişti. Aylık bazda ise yüzde 6,7'lik artış kaydedilmişti.

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Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu - Resim: 3

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranını hesaplayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

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Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu - Resim: 4

"TÜİK 2024 Enflasyonu Ocak ayı yüzde 6.70, Şubat yüzde 4.53, iki aylık enflasyon sonucu Temmuz’da emekli ve memura SSK-Bağ-Kurlular için yüzde 11,54."

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Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu - Resim: 5

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Erdursun, "Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,69 oldu. Bu oranlara 4 aylık enflasyon oranları eklenecek!"

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Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu - Resim: 6

"İKİ AYLIK KAYIP YÜZDE 11.54"

Erdursun, "Başka bir ifadeyle TÜİK’e göre ücretlerde ve emekli aylıklarında iki aylık kayıp yüzde 11.54 oldu" dedi.

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Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu - Resim: 7

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti.

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Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu - Resim: 8

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.

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