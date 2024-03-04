Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun; memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranını hesapladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Verilere göre, enflasyon Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak gerçekleşti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86'ya yükselmişti. Aylık bazda ise yüzde 6,7'lik artış kaydedilmişti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranını hesaplayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:
"TÜİK 2024 Enflasyonu Ocak ayı yüzde 6.70, Şubat yüzde 4.53, iki aylık enflasyon sonucu Temmuz’da emekli ve memura SSK-Bağ-Kurlular için yüzde 11,54."
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Erdursun, "Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,69 oldu. Bu oranlara 4 aylık enflasyon oranları eklenecek!"
"İKİ AYLIK KAYIP YÜZDE 11.54"
Erdursun, "Başka bir ifadeyle TÜİK’e göre ücretlerde ve emekli aylıklarında iki aylık kayıp yüzde 11.54 oldu" dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?
En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.