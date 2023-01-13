Memur maaşları tek tek hesaplandı: Kim ne kadar ek zam alacak?

KİM NE KADAR EK ZAM ALACAK?

60. madde kapsamındaki ek zam tutarı, bin 730 lira ile 10 bin 700 lira arasında değişecek. Ek zam, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreteri için 5 bin 850 lira olacak. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, il valileri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Özelleştirme İdaresi Başkanı, 5 bin 330 lira ek zam alacak.