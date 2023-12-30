Memur maaş zammı için gözler o tarihte: İşte yapılması beklenen zam oranı

YÜZDE 45 ORANI NETLEŞTİ

5 aylık TÜFE oranı yüzde 33,66 oranında gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil olmak üzere maaş artışlarının yüzde 45 olması netleşti buna bir de aralık ayı TÜFE'si ilave edilecek. SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor.