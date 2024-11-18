MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar

Son dakika: Emekli maaşı zammı ve memur maaşları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memur zammı 2025 Ocak ayında bir kez daha artacak. Memur enflasyon farkı ile yeni memur maaşları ve emekli zammı için rakamlar da artık su yüzüne çıkmaya başladı. İşte en düşük emekli ve memur maaşı ve merak edilen oranlar…

Emekli zammı Memur zammı
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MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar - Resim: 1

Son dakika haberleri… Memur maaşı tablosu ve emekli zammı düzenlemelerinde kesin oranı görmek için milyonlarca kişi gün sayıyor. En düşük emekli maaşı ve memur maaşlarının ne olacağını merak edenler enflasyon hesaplamalarına başlamış durumda. Temmuz 2024 emekli zammı yüzde 24,73 olurken, memur zammı ise yüzde 19,31’de kalmıştı. Memurlar toplu sözleşmeye tabi olduklarından dolayı enflasyonun yüzde 5,42 puan altında zam alarak mağdur olmuşlardı. İşte yeni yılda kimin ne kadar maaş alabileceğini gösteren o tablolar…

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MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar - Resim: 2

NİHAYET MEMURA ENFLASYON FARKI GÖRÜNDÜ!

Şu anda 2024’ün ikinci yarısı için 4 veri açıklandı. Geriye sadece Kasım ve Aralık verisi kaldı. Ortaya çıkan 4 aylık enflasyon sonucu memur ve memur emeklilerine zam oranı yüzde 8’i bile henüz göremedi. Toplu Sözleşme ve memur enflasyon farkı ile oran yüzde 7,99 olarak kesinleşti. (4A – 4B) SSK Bağ-Kur emekli zam oranı ise yüzde 12,06’lık artışı garantiledi.

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MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar - Resim: 3

MERKEZ BANKASI ENFLASYONUN YÜKSELECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ

OVP’de yüzde 41,5 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini, Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yüzde 44’e kadar yükseldi. Enflasyonun yılın son iki ayında sırasıyla yüzde 2,01 ve yüzde 1,67 gelmesi bekleniyor. Bu tabloda Bağ-Kur ve SSK emeklisini yeni yılda yüzde 16,22’lik bir zam karşılayacak. Memur toplu sözleşme zammı ile yeni hesapta ortaya çıkan 6 aylık yüzde 5,65'lik enflasyon farkı sonucu memurun toplam zam oranının da yüzde 11,99 olması bekleniyor.

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MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar - Resim: 4

SGK, BAĞKUR EMEKLİ KÖK MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 - 14.754 TL

Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 - 11.725 TL

SSK (2000 öncesi) - 14.178 - 16.477 TL

SSK (2000 sonrası) - 8.789 - 10.214 TL

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MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar - Resim: 5

Milyonlarca kişinin bu zam döneminde de emekli kök aylığı en düşük maaş olan 12.500 TL’nin altında kalacağı için en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile aylıkların iyileştirilmesi söz konusu olacak. Burada en düşük emekli maaşının 15 bin TL olması en kuvvetli ihtimal.

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MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar - Resim: 6

EMEKLİYE MEMURA REFAH PAYI İÇİN SGK UZMANINDAN KULİS BİLGİSİ

SGK Başuzmanı İsa Karakaş refah payına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Kendi kaynaklarımdan edindiğim duyumlara göre memur ve memur emeklilerine belirtmiş olduğu orana ilaveten refah payı verilmeyeceği yönündedir. Bu durumda temmuz ayında yüzde 5,43 oranında enflasyonun altında ezilen memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak ayında da en az yüzde 4 ila 5 arasındaki bir oranda enflasyonunun altında ezilmesi muhtemel hâle gelmiştir.”

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MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar - Resim: 7

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon beklentisi ile çalışan memurlarda en düşük maaş da ortaya çıktı. 2024 en düşük memur maaşı 39.205 TL olarak uygulanıyor. 4 aylık kesinleşen rakam ile memurlar 42.337 TL’yi garantiledi. TCMB beklentisine göre Ocak 2025 memur maaşları 43.905 TL’ye yükselecek.

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MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar - Resim: 8

En[D1] düşük memur emekli maaşı da şu an 17.586 TL olarak hesaplara yatıyor. 4 aylık zam oranı ile bu rakam 18.991 liraya yükselmiş durumda. 6 ayın sonunda ise 4C Emekli Sandığı Emekli Maaşları için en düşük rakam 19.694 TL’ye çıkacak.

Bekar Memurun maaşı da 36.236 liradan 40.580 liraya yükselecek.


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MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar - Resim: 9

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 64.687 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.718 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.878 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 53.129 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 65.037 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.852 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 74.108 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.702 TL

Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.166 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 46.912 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 95.942 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 63.315 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL - 55.055 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL - 62.914 TL

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MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar - Resim: 10

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)

Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 71.613 TL

Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 63.384 TL

Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 24.872 TL

Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 19.472 TL

Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 29.495 TL

Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 41.759 TL

Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 29.495 TL

Polis Memuru 1/4: 26.338 TL -29.495 TL

Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL - 29.495 TL

Mühendis 1/4: 26.372 TL - 29.534 TL

Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL - 21.204 TL

Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 43.593 TL

Profesör 1/4: 46.122 TL - 51.652 TL

İmam Hatip: 26.568 TL - 29.753 TL

Avukat 1/4: 26.568 TL - 29.753 TL

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