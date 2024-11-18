MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar

Milyonlarca kişinin bu zam döneminde de emekli kök aylığı en düşük maaş olan 12.500 TL’nin altında kalacağı için en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile aylıkların iyileştirilmesi söz konusu olacak. Burada en düşük emekli maaşının 15 bin TL olması en kuvvetli ihtimal.