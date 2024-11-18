MEMUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA! SGK Uzmanı ‘Edindiğim Duyumlara Göre’ Diyerek Anlattı: En Az Yüzde 4-5 Daha Az Zam Alacaklar
Son dakika: Emekli maaşı zammı ve memur maaşları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memur zammı 2025 Ocak ayında bir kez daha artacak. Memur enflasyon farkı ile yeni memur maaşları ve emekli zammı için rakamlar da artık su yüzüne çıkmaya başladı. İşte en düşük emekli ve memur maaşı ve merak edilen oranlar…
Son dakika haberleri… Memur maaşı tablosu ve emekli zammı düzenlemelerinde kesin oranı görmek için milyonlarca kişi gün sayıyor. En düşük emekli maaşı ve memur maaşlarının ne olacağını merak edenler enflasyon hesaplamalarına başlamış durumda. Temmuz 2024 emekli zammı yüzde 24,73 olurken, memur zammı ise yüzde 19,31’de kalmıştı. Memurlar toplu sözleşmeye tabi olduklarından dolayı enflasyonun yüzde 5,42 puan altında zam alarak mağdur olmuşlardı. İşte yeni yılda kimin ne kadar maaş alabileceğini gösteren o tablolar…
NİHAYET MEMURA ENFLASYON FARKI GÖRÜNDÜ!
Şu anda 2024’ün ikinci yarısı için 4 veri açıklandı. Geriye sadece Kasım ve Aralık verisi kaldı. Ortaya çıkan 4 aylık enflasyon sonucu memur ve memur emeklilerine zam oranı yüzde 8’i bile henüz göremedi. Toplu Sözleşme ve memur enflasyon farkı ile oran yüzde 7,99 olarak kesinleşti. (4A – 4B) SSK Bağ-Kur emekli zam oranı ise yüzde 12,06’lık artışı garantiledi.
MERKEZ BANKASI ENFLASYONUN YÜKSELECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ
OVP’de yüzde 41,5 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini, Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yüzde 44’e kadar yükseldi. Enflasyonun yılın son iki ayında sırasıyla yüzde 2,01 ve yüzde 1,67 gelmesi bekleniyor. Bu tabloda Bağ-Kur ve SSK emeklisini yeni yılda yüzde 16,22’lik bir zam karşılayacak. Memur toplu sözleşme zammı ile yeni hesapta ortaya çıkan 6 aylık yüzde 5,65'lik enflasyon farkı sonucu memurun toplam zam oranının da yüzde 11,99 olması bekleniyor.
SGK, BAĞKUR EMEKLİ KÖK MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 - 14.754 TL
Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 - 11.725 TL
SSK (2000 öncesi) - 14.178 - 16.477 TL
SSK (2000 sonrası) - 8.789 - 10.214 TL
Milyonlarca kişinin bu zam döneminde de emekli kök aylığı en düşük maaş olan 12.500 TL’nin altında kalacağı için en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile aylıkların iyileştirilmesi söz konusu olacak. Burada en düşük emekli maaşının 15 bin TL olması en kuvvetli ihtimal.
EMEKLİYE MEMURA REFAH PAYI İÇİN SGK UZMANINDAN KULİS BİLGİSİ
SGK Başuzmanı İsa Karakaş refah payına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Kendi kaynaklarımdan edindiğim duyumlara göre memur ve memur emeklilerine belirtmiş olduğu orana ilaveten refah payı verilmeyeceği yönündedir. Bu durumda temmuz ayında yüzde 5,43 oranında enflasyonun altında ezilen memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak ayında da en az yüzde 4 ila 5 arasındaki bir oranda enflasyonunun altında ezilmesi muhtemel hâle gelmiştir.”
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon beklentisi ile çalışan memurlarda en düşük maaş da ortaya çıktı. 2024 en düşük memur maaşı 39.205 TL olarak uygulanıyor. 4 aylık kesinleşen rakam ile memurlar 42.337 TL’yi garantiledi. TCMB beklentisine göre Ocak 2025 memur maaşları 43.905 TL’ye yükselecek.
En[D1] düşük memur emekli maaşı da şu an 17.586 TL olarak hesaplara yatıyor. 4 aylık zam oranı ile bu rakam 18.991 liraya yükselmiş durumda. 6 ayın sonunda ise 4C Emekli Sandığı Emekli Maaşları için en düşük rakam 19.694 TL’ye çıkacak.
Bekar Memurun maaşı da 36.236 liradan 40.580 liraya yükselecek.
[D1]
İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 64.687 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.718 TL
Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.878 TL
Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 53.129 TL
Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 65.037 TL
Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.852 TL
Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 74.108 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.702 TL
Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.166 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 46.912 TL
Profesör 1/4: 85.671 TL - 95.942 TL
Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 63.315 TL
Vaiz 1/4: 49.161 TL - 55.055 TL
Avukat 1/4: 56.179 TL - 62.914 TL
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)
Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 71.613 TL
Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 63.384 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 24.872 TL
Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 19.472 TL
Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 29.495 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 41.759 TL
Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 29.495 TL
Polis Memuru 1/4: 26.338 TL -29.495 TL
Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL - 29.495 TL
Mühendis 1/4: 26.372 TL - 29.534 TL
Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL - 21.204 TL
Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 43.593 TL
Profesör 1/4: 46.122 TL - 51.652 TL
İmam Hatip: 26.568 TL - 29.753 TL
Avukat 1/4: 26.568 TL - 29.753 TL