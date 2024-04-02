Mehmet Şimşek'ten kritik uyarı: Tapu sahipleri dikkat!

KİRA BEYANI ÖZET BİLGİ

2023 yılı içerisinde toplam mesken kira geliri 21.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar. 2023 yılı için 21.000 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir. Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.