Mehmet Şimşek'ten kritik uyarı: Tapu sahipleri dikkat!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tapu sahibi olup kira geliri elde edenlere ilişkin kritik uyarıda bulundu. Vergi beyannamesi vermeyenlere dikkat çeken Şimşek, "Mücadeleyi güçlendiriyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında kira geliri elde eden mükellefleri kez daha uyardı.
Mükellevler mercek altına alınırken, sıkı takip edilerek, tebligat gönderiliyor ve cezası var.
5 Nisan tarihine kadar ev sahiplerinin vergi dairelerine kira beyannamesi ödemelerini yapmaları gerekirken, internet üzerinden beyanda bulunmak isteyen mükelleflerin, kullanıcı kodu veya e-Devlet şifresi ile 'Hazır Beyan Sistemi' ne giriş yaparak beyannamelerini verebiliyor.
"420 BİNİNDE TESPİTTE BULUNDUK"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadelere yer verdi:
"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz."
"MÜCADELEYİ GÜÇLENDİRİYORUZ"
Paylaşımının devamında Şimşek, "2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
KİRA BEYANI ÖZET BİLGİ
2023 yılı içerisinde toplam mesken kira geliri 21.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar. 2023 yılı için 21.000 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir. Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
2023 yılı içerisinde kesintiye tabi olan 150.000 TL üzeri işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmektedir. 2023 yılı içerisinde kesintiye tabi olmayan 8.400 TL üzeri işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmektedir.