Mehmet Şimşek'ten Kritik Uyarı Geldi: MASAK O Banka Hesaplarını Takibe Aldı! Fark Etmeden Suça Bulaşıyorlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda önemli bulgulara ulaştı. MASAK, yasa dışı bahis gelirlerinin ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu paraların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütlerine iletildiğini tespit etti.
Kaynak: AA
2022-2024 yıllarını kapsayan dönemde, 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatları için kullanıldığı belirlendi. MASAK, bu hesapları kullanan kişilere yönelik bilgileri adli makamlara iletti ve gerekli önlemleri aldı. Yasa dışı bahis ve kumarın, suç gelirlerinin transferi ve aklanması açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanırken bakanlık, bu faaliyetlerin durdurulması adına çalışmalara başladı.
Bu süreçte, MASAK tarafından "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot" gibi farklı isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis sitelerine yönelik yapılan incelemelerde, 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı. Bakanlık, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi için hem dijital ödeme yöntemlerine hem de kripto para transferlerine karşı sıkı bir denetim uygulamaya devam ediyor.
3 BİNİN ÜZERİNDE SANAL POS DEVRE DIŞI BIRAKILDI
Yasa dışı bahis operasyonlarına karşı yürütülen mücadele kapsamında yasa dışı bahis tahsilatında kullanılan 3 binden fazla sanal POS cihazı devre dışı bırakıldı. Ayrıca, bu POS cihazlarından elde edilen gelirlerin kripto varlıklara dönüştürülmesi için açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu belirlenen bir firma kapatıldı ve durum adli makamlara iletildi.
Geçen yıl, yasa dışı bahis şüphesi taşıyan 500 milyon TL ve 5,5 milyon dolar değerindeki işlem, daha teşebbüs aşamasında engellenerek Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirildi. Bu yıl ise güvenlik ve adli birimlerle ortak yürütülen Sibergöz-46 Operasyonu'nda yaklaşık 7 milyar TL tutarında yasa dışı kazanç ortaya çıkarıldı. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük siber operasyonu olarak kaydedilen Sibergöz-14 Operasyonu kapsamında milyarlarca liralık suç gelirine el kondu.
YENİ YASAL YAPTIRIMLAR YOLDA
Öte yandan, MPİ, 2016-2023 yılları arasında erişimi engellenmesine rağmen farklı isimler altında yasa dışı faaliyetlerine devam eden 168 bin site hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili adli süreç halen devam ediyor. Ayrıca, 2021-2024 yılları arasında 739 kez erişim engeli getirilen ve Meritking, Meritbet, Meritslot gibi farklı adlarla faaliyet gösteren sitelerle ilgili de yeni suç duyuruları yapıldı. Ocak-eylül döneminde erişimi engellenen sitelerle ilgili delil toplama çalışmaları sürüyor ve yasa dışı faaliyetlere aracılık edenlerin cezalandırılması için yeni yasal adımlar atılması planlanıyor.
MEHMET ŞİMŞEK UYARDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomik faaliyetler ve mali suçlarla mücadelede kararlılıkla ilerlediklerini belirtti. Sanal ortamda yasa dışı faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen internet sitelerinin kamu maliyesi ve toplum düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, özellikle yurt dışı sunucuları üzerinden bu faaliyetlerin yürütüldüğüne dikkat çekti. Bu sitelerin suçtan elde ettikleri gelirleri yurt dışına transfer ettiklerini veya akladıklarını belirten Şimşek, bu tür platformlarda kumar ve bahis oynayan vatandaşların da tehlike altında olduğunun altını çizdi.
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Şimşek, "Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Şimşek, sanal ortamda işlenen suçların mutlaka iz bıraktığını ve ilerleyen süreçte idari ve adli soruşturmalara neden olabileceğini hatırlattı. Vatandaşların yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden uzak durmasının, hem ekonomik hem de yasal sorunlarla karşılaşmalarını engelleyeceğini belirtti. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasında kullanılan bu bilgilerin paylaşılmasının hapis cezası da dahil çeşitli yaptırımlarla sonuçlanabileceğini sözlerine ekledi.