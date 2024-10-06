Mehmet Şimşek'ten Kritik Uyarı Geldi: MASAK O Banka Hesaplarını Takibe Aldı! Fark Etmeden Suça Bulaşıyorlar

2022-2024 yıllarını kapsayan dönemde, 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatları için kullanıldığı belirlendi. MASAK, bu hesapları kullanan kişilere yönelik bilgileri adli makamlara iletti ve gerekli önlemleri aldı. Yasa dışı bahis ve kumarın, suç gelirlerinin transferi ve aklanması açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanırken bakanlık, bu faaliyetlerin durdurulması adına çalışmalara başladı.

Bu süreçte, MASAK tarafından "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot" gibi farklı isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis sitelerine yönelik yapılan incelemelerde, 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı. Bakanlık, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi için hem dijital ödeme yöntemlerine hem de kripto para transferlerine karşı sıkı bir denetim uygulamaya devam ediyor.