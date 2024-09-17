Mehmet Şimşek'ten Kredi Kartı Kullananları Üzecek Haber: Kart Limitleri Sil Baştan Değişiyor

Uzmanlar, düzenlemenin ardından kredi kartı limitlerinin nasıl belirleneceği konusunda çeşitli açıklamalarda bulundu. Ekonomist Muhammet Bayram, bankaların mevcut durumda, kişilerin gelirine bakmaksızın hesap hareketlerine göre kredi kartı limiti tanımladığını belirtti. Örneğin, 50 bin TL aylık geliri olan bir kişinin, bankalar tarafından 500 bin TL’ye kadar kredi kartı limiti alabilmesi mümkün olabiliyor. Ancak yeni dönemde bu durum değişecek ve limitler gerçek gelir üzerinden belirlenecek.