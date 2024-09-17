Mehmet Şimşek'ten Kredi Kartı Kullananları Üzecek Haber: Kart Limitleri Sil Baştan Değişiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı limitlerinde yeni bir düzenlemenin sinyallerini verdi. Yapılacak düzenlemeye göre kredi kartı limitleri, kişilerin aylık gelirine göre yeniden şekillendirilecek. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Son dönemde, kredi kartı limitlerine sınırlama getirileceği yönünde beklentiler artmıştı. Özellikle bankaların, kişilerin aylık gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti tanımlaması, harcamaları artırarak enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyordu. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan ifadelerle bu konuda bir düzenlemenin geleceği kesinleşti. Programda, kredi kartı limitlerinin kişilerin gerçek geliriyle uyumlu hale getirileceği ve bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegre edileceği belirtildi.
Uzmanlar, düzenlemenin ardından kredi kartı limitlerinin nasıl belirleneceği konusunda çeşitli açıklamalarda bulundu. Ekonomist Muhammet Bayram, bankaların mevcut durumda, kişilerin gelirine bakmaksızın hesap hareketlerine göre kredi kartı limiti tanımladığını belirtti. Örneğin, 50 bin TL aylık geliri olan bir kişinin, bankalar tarafından 500 bin TL’ye kadar kredi kartı limiti alabilmesi mümkün olabiliyor. Ancak yeni dönemde bu durum değişecek ve limitler gerçek gelir üzerinden belirlenecek.
Bayram, gelir tespitinin SGK üzerinden yapılmasının her zaman gerçeği yansıtmayabileceğini ifade etti. Çoğu işverenin, çalışanların sigorta primlerini düşük gösterebildiğini belirten Bayram, kayıt dışı gelirlerin de hesaba katılması gerektiğini vurguladı. Bu sayede kredi kartı limitlerinin daha adil bir şekilde belirlenebileceğini söyledi.
Vatandaşların kredi kartı limitlerinin otomatik olarak artırılmasına dikkat etmesi gerektiğini belirten Bayram, otomatik limit artışını kapatmalarını önerdi. Aksi takdirde, limit artışı farkında olmadan gerçekleşebilir ve borç yükü daha da artabilir.
Kredi kartı faiz oranlarının yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 arasında seyrettiğini ve gecikme faizlerinin yüzde 5 civarında olduğunu söyleyen Bayram, bu oranların daha fazla artmasını beklemediğini ifade etti. Ayrıca, kredi kartlarına taksit sınırlaması getirilme ihtimalinin de bulunduğunu belirterek, beyaz eşya ve elektronik sektörlerinde uygulanan taksit sınırlamalarının diğer sektörlere de yayılabileceğini söyledi.
Önümüzdeki dönemde, enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartlarına yönelik yeni sınırlamaların devreye alınabileceği ve bu düzenlemelerin yıl sonuna kadar netleşebileceği öngörülüyor.