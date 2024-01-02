Mehmet Şimşek'in zam hesabı AKP'nin yerel seçim planına uymadı: İşte masadaki rakamlar

"Kendi seçmenlerinin daha çok ‘yaşlı ve emeklilerden’ oluştuğunu kabul eden parti yöneticilerinin sohbetlerdeki sözleri ilginç; 'Seçmen kitlemizin büyük bölümü zaten emekli. Bir iyileştirme yapmazsak, sahada işimiz zora girer. 7 bin 500 lira en düşük emekli maaşına da en az yüzde 50 zam yapılmalı, tüm emekli maaşlarına bu zam oranı uygulanmalı. Ayrıca en düşük emekli maaşlarına seyyanen zam da olması lazım…'"