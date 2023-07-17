Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesi gündemde: 'Hadi ya, çerez parası değil miydi onlar?'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu kurumlarına gönderdiği 'tasarruf' genelgesi gündem oldu; makam aracı harcamalarını 'çerez parası' diye nitelendirdiği sözler de yeniden paylaşılmaya başlandı.
'Düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018'de kabine dışı bırakılan, ancak Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde ekonominin başına geçmesi için ettiği ısrarlar sonucu yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'in kamu kurumlarına gönderdiği 'tasarruf' genelgesi dikkat çekti.
Buna göre deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesine yönelik gerekli adımların atılması ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanması amacıyla yayımlanan genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşları, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek.
İdareler, genelgenin düzenlediği konularda bünyelerinde gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerle bu kapsamda elde ettikleri tasarrufları, izleyen dönemde tasarruf imkanı olan alanları bakanlıklar ve diğer idareler aracılığıyla 28 Temmuz'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına resmi yazıyla bildirecek.
'ÇEREZ PARASI'
Başta ekonomistler olmak üzere birçok uzman, vergi artırımlarının yaratacağı resesyonun etkilerinin bu şekilde hafifletilemeyeceğini söyledi. Bu arada Şimşek'in Mayıs 2015'te muhalefetin devlet kurumlarındaki araçlara harcanan parayı eleştirmesi üzerine sarf ettiği sözler de yeniden gündeme geldi.