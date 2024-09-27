Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Ödemeler Bu Seviyeye Yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı düğmeye bastı. Kapsam genişleyip şartlar esnetildi. Artık o ödemeler bu seviyeye çıkartılacak.
Kaynak: AA
Genç girişimciler için gelir vergisi istisnasında önemli bir güncelleme yapıldı. 2024 yılı itibarıyla, genç girişimcilere sunulan kazanç istisnası tutarı 230 bin liraya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bu değişikliği içeren Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde düzenlemeler yaptı ve tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
75 BİN LİRADAN 230 BİN LİRAYA ÇIKARTILDI
Yeni düzenlemeye göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle ilk kez gelir vergisi mükellefi olan ve mükellefiyet başlangıcında 29 yaşını doldurmamış olan genç girişimcilerin kazançlarının bir kısmı vergiden muaf tutulacak. Önceki tutar olan 75 bin lira, yapılan güncellemeyle 230 bin liraya yükseltildi.
Bu artış, 2023 yılında yürürlüğe giren 7440 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirildi. Söz konusu düzenleme, istisna tutarını her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleyecek ve gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine göre uygulama yapacak. Böylece genç girişimciler, mevcut ekonomik koşullara uygun avantajlardan faydalanacak.
KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Ayrıca, basit usule tabi mükelleflerden gerçek usule geçiş yapan girişimciler, kalan süre boyunca bu istisnadan yararlanma hakkına sahip olacak. Bu değişiklik, girişimcilerin vergi yükünü azaltmayı ve daha geniş bir mükellef grubunun destekten faydalanmasını sağlamayı amaçlıyor.