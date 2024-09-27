Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Ödemeler Bu Seviyeye Yükseldi

75 BİN LİRADAN 230 BİN LİRAYA ÇIKARTILDI

Yeni düzenlemeye göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle ilk kez gelir vergisi mükellefi olan ve mükellefiyet başlangıcında 29 yaşını doldurmamış olan genç girişimcilerin kazançlarının bir kısmı vergiden muaf tutulacak. Önceki tutar olan 75 bin lira, yapılan güncellemeyle 230 bin liraya yükseltildi.