Mehmet Şimşek işaret etti, vergi dairesi uyardı: Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor!

1 NİSAN VE 31 TEMMUZ'A DİKKAT

Mükelleflerin sistem üzerinden beyannamelerini 1 Mart - 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında 7 gün 24 saat gönderebileceklerini ifade eden Törer, "2023 yılında elde edilen Kira Gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2024 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 01 Nisan 2024 (31 Mart 2024 resmi tatile rastladığından) İkinci taksitin 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, yine Hazır Beyan Sistemi üzerinden 'Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme' bölümünden ya da Başkanlığımıza bağlı veznelerden ödeyebileceklerdir" diye konuştu.