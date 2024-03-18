Mehmet Şimşek işaret etti, uzmanı açıkladı: Hangi ürünlerde vergi artışı yaşanacak?

"- Tekstil ürünleri,

- Giyim ürünleri,

- Çanta ve bavul gibi ürünler,

- Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri,

- Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel etkinlikler,

- Otel gibi konaklama hizmetleri,

- Yeme - içme sektörü hizmetleri."