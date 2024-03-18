Mehmet Şimşek işaret etti, uzmanı açıkladı: Hangi ürünlerde vergi artışı yaşanacak?
Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Şenol Babuşcu, seçim sonrası vergi oranının artırılacağını iddia eti. Paylaşımında Babuşcu, verginin artırılacağı mal ve hizmetleri sıraladı.
Enflayon ve dolar kurunun yüksek seyri, TL'nin negatif getirisine yol açarken, yaşanan ekonomik krizin faturası yüksek vergilerle yurttaşa kesildi.
Krizin daha derinleşmesi sonrası dün Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi artışı iddialarına yanıt verdi.
"ENFLASYONİST VERGİ OLMAYACAK"
Şimşek, "Biz KDV genel oranını artırmayacağız yüzde 20 üst limit. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini attırmayacağız. Çok netiz bu konuda. İndirimli KDV oranlarını ve muafiyetleri yeniden gözden geçireceğiz. Enflasyonist vergi olmayacak. Katma Değer Vergisi üst oranını artırmayacağız, gelir vergisini artırmayacağız" dedi.
"ÇOK NET ÇİZMİŞİZ"
"Orta vadeli programda şunu et bir şekilde ortaya koymuşuz, demişiz ki; İstisnaları gözden geçireceğiz" diyen Şimşek, "İndirimli KDV oranlarını gözden geçireceğiz, muafiyetleri gözden geçireceğiz. Çok net çizmişiz" ifadelerini kullandı.
VERGİ ARTACAK MI?
Şimşek'in bu açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Şenol Babuşcu, şu ifadeleri kullandı:
"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'KDV'de genel oranı değiştirmeyeceğiz' dedi. Yüzde 0-yüzde 1 KDV'ye tabi mal ve hizmetlerin KDV oranını yüzde 10'a, yüzde 10 KDV'ye tabi olan mal ve hizmetlerin KDV oranını yüzde 20'ye seçim sonrası çıkarabilir."
"Şu anda yüzde 10 KDV uygulanan aşağıdaki ürün ve hizmetlere seçim sonrası yüzde 20 KDV uygulanabilir" diyen Babuşcu, verginin artırılacağı mal ve hizmetleri şöyle sıraladı:
"- Tekstil ürünleri,
- Giyim ürünleri,
- Çanta ve bavul gibi ürünler,
- Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri,
- Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel etkinlikler,
- Otel gibi konaklama hizmetleri,
- Yeme - içme sektörü hizmetleri."