Mehmet Şimşek işaret etti; BDDK, dolar ve altın için harekete geçti!
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, dolar ve altın için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) harekete geçtiğini duyurdu. Babuşcu, "İnceleme yapıyor" dedi.
Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon endişesi giderek artıyor.
Merkez Bankası'nın yüzde 36 düzeyinde olan yıl sonu tahmininden uzaklaşan enflasyon verileri, TL'nin negatif yol açarken, parasının değerini korumak isteyen yatırımcılar, dolar ve altına yöneldi.
MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ADIM
Artan talebi dizginlemek için Merkez Bankası, hafta sonunda kredi kartı nakit avans ve kredili mevduat hesapları (KMH) faizini haftasonu yüzde 5'e yükseltirken ayrıca TL mevduatın payını artırma amacıyla bankalara tüzel kişi TL mevduat payı için aylık artış hedefi getirdi.
Ayrıca Merkez Bankası, 'ilave sıkılaşma' olarak da özetlediği TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni zorunlu karşılık adımları attı, kredi büyüme sınırlamalarına gitti. Ticari krediler başta olmak üzere kredi maliyetlerini ve mevduat faizlerini yukarı taşıyan adımlara yöneldi.
"BDDK, ALTIN VE DOLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ"
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından dolar ve altın için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) harekete geçtiğini duyuran eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, şu ifadelere yer verdi:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) Bankalar Yeminli Murakıpları denetleme yaparken ticari-bireysel kredilerin ve kredi kartı nakit çekimlerinin nerelerde harcandığı, döviz-altın alınıp alınmadığı konusunda inceleme yapıyor."
"İLAVE TEDBİRLER ALACAĞIZ"
Öte yandan konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Biz kredi politikasında kaynağın üretime gitmesinden yanayız. Bunun için tedbirler aldık, gerekirse ilave tedbirler alacağız" demişti.
"MÜDAHALECİ OLACAĞIZ"
Konuşmasının devamında Şimşek, "Kredi politikasında çok net bir şekilde kaynakların tüketime değil, üretken alanlara yönlendirme olacak. Müdahaleci olacağız. Altını çiziyorum. Biz kredi politikasında kaynağın tüketime değil kaynağın önce arz yönünü üretime gitmesini sağlayacağız. Bunun için ilave tedbirler alacağız" ifadelerine yer verdi.