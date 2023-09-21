Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek için atılacak adımları sıraladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözümü için alınacak önlemleri anlattı.
Sabah'ta yer alan habere göre Şimşek, "Enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır" dedi.
Şimşek şunları söyledi:
Temel amacımız, ülkemizin kalkınma sürecini hızlandırmak, küresel değer zincirlerinde yükselmek, dünya ticaretinden daha fazla pay almak ve vatandaşlarımızın refahını artırmaktır.
Hedeflerimize, teşebbüs hürriyeti ve dışa açık serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimseyen bir anlayışla ilerliyoruz.
GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ
Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamım bozan fiyat hareketleri zaman zaman meydana gelebilmekte ve hükümet olarak söz konusu aksaklıklara yönelik düzenlemeler yapmaktayız.