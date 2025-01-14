Mehmet Şimşek Duyurdu, Hakan Kara İsyan Etti: Altında Yeni Dönem Başlıyor

ADALETSİZLİK YARATIYOR

Geçtiğimiz 17 ay boyunca uygulanan altın ithalat kotasının ekonomik verilere ve piyasalara etkileri uzmanlar tarafından farklı şekilde değerlendiriliyor. Hükümet, bu uygulamanın cari açığı azaltmada etkili olduğunu savunurken, bazı ekonomistler ise kotanın beklenen sonuçları vermediğini ve hatta bazı sorunlara yol açtığını belirtiyor.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, altın kotasındaki yeni alınan kararla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kara, altın kotasının kaçakçılığı artırdığını, döviz çıkışını durduramadığını ve adaletsizlik yarattığını belirtti.